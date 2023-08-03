قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

يعد الملك توت عنخ آمون أحد أشهر الفراعنة في مصر القديمة، وذلك بسبب اكتشاف مقبرته عام 1922 والتي كانت مليئة بالذهب والمجوهرات والتحف الثمينة. ولكن هناك العديد من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من الناس عن توت عنخ آمون، حيث أبهر الملك الشاب دومًا علماء الآثار حول العالم، فقد كان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون حدثًا مهمًا في تاريخ مصر القديمة، وساعد في إثارة الاهتمام بحضارة مصر القديمة حول العالم. وخلال الفترة الحالية ينتظر الجميع حول العالم عرض كنوزه داخل المتحف المصري الكبير، بمنطقة الرماية، حيث ولأول مرة بعد اكتشاف مقبرته، سيتم عرض جميع مقتنيات الملك الراحل داخل مكان عرض واحد.

ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون

1- كان توت عنخ آمون فرعونًا صغيرًا جدًا، حيث لم يتجاوز عمره 19 عامًا عندما توفي.

2- حكم توت عنخ آمون مصر لمدة 9 سنوات فقط، وهي فترة قصيرة جدًا مقارنة بالفراعنة الآخرين.

3- لم يكن توت عنخ آمون فرعونًا قويًا أو عظيمًا، ولكنه كان فرعونًا محبوبًا من شعبه.

4- تم العثور على مقبرته سليمة وغير منقوصة، وذلك لأن المقبرة كانت قد دُفنت في مكان بعيد عن الأنظار.

5- تحتوي مقبرة توت عنخ آمون على أكثر من 5000 قطعة أثرية، منها العديد من القطع الذهبية والمجوهرات الثمينة.

6- كان توت عنخ آمون يؤمن بالحياة الآخرة، لذلك تم دفن العديد من الأشياء معه التي سيحتاجها في الحياة الآخرة، مثل الطعام والشراب والملابس والأدوات.