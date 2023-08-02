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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رقم 6 ستبهرك.. 8 أطعمة أكلها المصريون القدماء للحفاظ على صحتهم|تعرف عليها

صدى البلد

كانت الأطعمة التي تناولها المصريون القدماء متنوعة وغنية بالعناصر الغذائية، وكان النظام الغذائي المصري القديم يعتمد بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، مثل القمح والشعير والذرة، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك، حيث أكل المصريون القدماء مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك الخبز والحبوب والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك والدواجن. كانوا أيضًا من أقدم منتجي النبيذ في العالم.. واعتقد الفراعنة دوما أن الطعام مهم جدًا للحياة الآخرة.. كانوا يضعونه في قبورهم مع الموتى، حتى يتمكنوا من التمتع به في الحياة الآخرة.

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 8 أطعمة تناولها المصريون القدماء للحفاظ على صحتهم

 

1- الخبز

 

 كان الخبز من الأطعمة الأساسية في النظام الغذائي المصري القديم. وكان يُخبز من دقيق القمح أو الشعير، وكان يُصنع على شكل أرغفة مستديرة أو دائرية.

 

2- الحبوب

 

 كان الفراعنة يزرعون مجموعة متنوعة من الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والذرة. وكانوا يطحنون هذه الحبوب إلى دقيق ويستخدمونها في صنع الخبز والمعكرونة والحلويات.

 

 

3- الخضروات

 

 كان المصريون القدماء يزرعون مجموعة متنوعة من الخضروات، بما في ذلك البصل والثوم والملفوف والخس وكانوا أيضًا يأكلون الفاصوليا والعدس والبازلاء.

 

 

4- الفواكه

 

 كان المصريون القدماء يزرعون مجموعة متنوعة من الفواكه، بما في ذلك العنب والرمان والتمر والتين والبطيخ. وكانوا أيضًا يأكلون الموز والليمون والبرتقال.

 

 

5- اللحوم

 

 كان الفراعنة يأكلون مجموعة متنوعة من اللحوم، بما في ذلك لحم البقر والضأن والماعز والدجاج والأسماك. وكانوا أيضًا يأكلون الحيوانات البرية، مثل الغزلان والظباء والأيائل.

 

6- الأسماك

 كان المصريون القدماء يأكلون مجموعة متنوعة من الأسماك، بما في ذلك البلطي والسلمون والسردين. وكانوا أيضًا يأكلون القشريات، مثل الجمبري والروبيان.

 

7- الدواجن

 

 كان المصريون القدماء يأكلون مجموعة متنوعة من الدواجن، بما في ذلك الدجاج والبط والإوز. وكانوا أيضًا يأكلون الديك الرومي.

 

8- النبيذ

 

 كان المصريون القدماء من أقدم منتجي النبيذ في العالم. كانوا يصنعون النبيذ من العنب، وكانوا يشربونه في المناسبات الخاصة.

المصريون القدماء أطعمة الفراعنة النبيذ الاسماك

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