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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في 7 نقاط|حفل ترافيس سكوت يثير جدلًا عالميًا.. ورأي صادم لزاهي حواس

صدى البلد

مؤخرًا أصدرت أصدرت شركة Live Nation Middle East، المروجة لحفل ترافيس سكوت، بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي قالت فيه: “نأسف لإبلاغكم أن حفل يوتوبيا الذي كان مقررًا في 28 يوليو في Pyramids of Giza في مصر قد تم إلغاؤه. لسوء الحظ ، على الرغم من الجهود القصوى ، أدت المشكلات الإنتاجية المعقدة إلى عدم إمكانية بناء العرض في الصحراء. نحن ندرك أن هذه الأخبار مخيبة للآمال وليست النتيجة التي رغب أي منا فيها”.

 

وقد تم الإلغاء بعد أيام من التكهنات بأن الحفل قد تم إلغاؤه بالفعل. في وقت سابق من هذا الشهر ، ذكرت وسائل الإعلام أن حفل ترافيس سكوت قد تم إلغاؤه بسبب مخاوف من أن موسيقاه وعروضه الحية تتعارض مع القيم الثقافية المصرية، ولكن لم يعلق ترافيس سكوت على إلغاء الحفل.

 

وكان من المقرر أن يكون حفل ترافيس سكوت في مصر أول حفل موسيقي كبير يقام في منطقة الأهرامات، وكان من المتوقع أن يجذب الحفل حشدًا كبيرًا من الجماهير من جميع أنحاء العالم.

 

من غير المعروف حاليًا ما إذا سيتم إعادة جدولة حفل Scott في مصر في وقت لاحق.

 

 

في 7 نقاط.. حفل ترافيس سكوت يثير جدلًا عالميًا

 

1- تم إلغاء الحفل بسبب مشاكل إنتاجية معقدة.

 

2- تم الإلغاء بعد أيام من التكهنات بأن الحفل قد تم إلغاؤه بالفعل.

 

3- في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن حفل Scott قد تم إلغاؤه بسبب مخاوف من أن موسيقاه وعروضه الحية تتعارض مع القيم الثقافية المصرية.

 

4- لم يعلق Scott نفسه على إلغاء الحفل.

 

5- كان من المقرر أن يكون حفل ترافيس سكوت في مصر أول حفل موسيقي كبير يقام في منطقة الأهرامات.

 

6- كان من المتوقع أن يجذب الحفل حشدًا كبيرًا من الجماهير من جميع أنحاء العالم.

 

7- من غير المعروف حاليًا ما إذا سيتم إعادة جدولة حفل تراقيس سكوت في مصر في وقت لاحق.

 

الجدير بالذكر أن قرار إلغاء الحفل لاقى الكثير من ردود الفعل، حيث ذكر عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق وقال: «أرى أنها مصيبة، لأنه لا توجد أسباب لإلغاء الحفل من الأساس، فقد حضر إلى السعودية وأقام هناك حفلة، صحيح أنه مطرب مجنون نوعًا ما لكن سمعتنا الدولية مهمة للغاية، لذلك أتحفظ على قرار إلغاء الحفل».

ترافيس سكوت يوتوبيا إلغاء حفل ترافيس سكوت زاهي حواس الأهرامات

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