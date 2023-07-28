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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بين الخرافة والواقع| لغز ردده الجميع .. هل رمسيس الثاني هو فرعون موسى؟

صدى البلد

يعد رمسيس الثاني هو واحد من أشهر الفراعنة في تاريخ مصر القديمة، حيث قام بتوسيع الإمبراطورية المصرية وبناء العديد من المعابد والآثار التي تستمر حتى اليوم. ولكن، رغم أن رمسيس الثاني كان فرعونًا عظيمًا، إلا أن هناك نظريات تشير إلى أنه ربما كان هو الفرعون الذي عاش في عهد موسى.

ففي الكتاب المقدس، تم وصف موسى بأنه رجل دين ونبي قاد شعبه بني إسرائيل إلى الحرية، ومن بين الفراعنة الذين حكموا في مصر في ذلك الوقت، ربما كان رمسيس الثاني الأشهر والأكثر تأثيرًا.

ولكن، لا يوجد دليل تاريخي يؤكد أن رمسيس الثاني هو الفرعون الذي عاش في عهد موسى، وهناك نظريات تشير إلى أن هناك فرعون آخر قد يكون هو الفرعون الذي عاش في عهد موسى. وبالتالي، فإن هذه الفرضية لا يمكن تأكيدها بشكل قاطع ولا تزال موضع نقاش وتحقيق دائم في الدراسات التاريخية، لكن يشير المؤرخين إلى أنه من الصعب جدًا تأكيد هذه النظرية بسبب عدم وجود أي دليل تاريخي يربط بين هذين الشخصين. 

ويعتقد بعض العلماء أن رمسيس الثاني هو فرعون موسى، بينما يعتقد البعض الآخر أنه فرعون آخر، لكن في النهاية لا توجد أدلة تاريخية قاطعة تثبت أو تنفي أي من هذه الآراء.

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فرعون الكتاب المقدس

 

يستند الرأي القائل بأن رمسيس الثاني هو فرعون موسى إلى عدد من العوامل ومنها:

 

1- حكم رمسيس الثاني في نفس الفترة الزمنية التي يُعتقد أن موسى عاش فيها.

 

2- كان رمسيس الثاني فرعونًا قويًا، وهو ما يتوافق مع وصف فرعون موسى في الكتاب المقدس.

 

3- قاد رمسيس الثاني عددًا من الحملات العسكرية ضد بني إسرائيل، وهو ما يتوافق مع وصف الخروج في الكتاب المقدس.

 

الملك المحبوب 

 

ومع ذلك، هناك أيضًا عدد من العوامل التي تشير إلى أن رمسيس الثاني ليس فرعون موسى. ومنها: 

 

1- لا يوجد ذكر لرمسيس الثاني في الكتاب المقدس.

 

2- لا يوجد دليل أثري يربط رمسيس الثاني بالخروج.

 

3- كان رمسيس الثاني فرعونًا محبوبًا من قبل شعبه، وهو ما لا يتوافق مع وصف فرعون موسى في الكتاب المقدس.

رمسيس الثاني الفراعنة فرعون موسى الإمبراطورية المصرية النبي موسي موسى

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