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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أبرز فعاليات قصور الثقافة في الغربية خلال أغسطس

صدى البلد

تشهد المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، عددا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية، خلال أغسطس الحالي، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث جاء الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في مقدمة الفعاليات والأنشطة.

في هذا السياق، يشهد قصر ثقافة طنطا عددا من الفعاليات التثقيفية خلال الشهر الجاري لمناقشة العديد من القضايا المهمة، من بينها: دعم ذوي الهمم، ومكافحة جرائم غسيل الأموال، ومخاطر إدمان الأطفال للألعاب الالكترونية، فيما جاءت موضوعات البطالة، والعنف ضد المرأة، وقناة السويس الجديدة في مقدمة فعاليات قصر ثقافة المحلة الكبرى.

ومن المقرر أن يواصل قصر ثقافة الطفل بطنطا تنفيذ ورش تعليم الرسم والخط العربي للأطفال، كما تقام ورشة فنية للأطفال من ذوي الهمم، وذلك في إطار فعاليات قصور الثقافة لدمج أصحاب القدرات الخاصة من الأطفال، فيما تحتفل مكتبة دار الكتب بطنطا بذكرى ميلاد الكاتب والروائي الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، كما تعقد الدار محاضرة تثقيفية بعنوان "جهود وزارة الثقافة في دعم قضايا حقوق الإنسان".

جدير بالذكر أن مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى سوف يواصل العروض السينمائية الخاصة بمشروع سينما الشعب، وذلك من خلال عرض فيلم "البعبع" للنجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري، فيما تقام عددا من العروض الفنية على المسرح، بمشاركة العديد من الفرق، منها: كورال الأطفال، وفرقة الإسكندرية لمتحدي الإعاقة، بينما تشهد مواقع: زفتى وكفر الزيات وكفر حجازي وغزل المحلة وشرشابة وسمنود عددا من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية.

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