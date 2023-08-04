عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تحدثت العبرية.. 10 أسرار مجهولة عن الملكة كليوباترا| رقم 2 ستبهرك

صدى البلد

تعد الملكة كليوباترا واحدة من الشخصيات النسائية الأكثر إثارة وتأثيرًا في التاريخ. تجسدت في شخصيتها الجمال الأسطوري والذكاء الاستراتيجي، وقد تركت بصمة قوية في السياسة والثقافة والفنون. ورغم مرور قرون على رحيلها، لا تزال قصة حياتها وسحرها تستمر في أثارة الفضول والتأمل.

ولدت كليوباترا في العام 69 قبل الميلاد في مصر، وكانت تنحدر من الأسرة الملكية البطلمية. تميزت منذ صغرها بذكائها وثقافتها العالية، وسرعان ما أظهرت مهاراتها القيادية وقدرتها على التلاعب السياسي. عندما تولت الحكم إلى جانب والدها، الملك بطلميوس الثاني عشر، استطاعت تحقيق استقلال مصر وحماية مصالحها السياسية.

ولكن، ليس للملكة كليوباترا شهرة فقط في الساحة السياسية، بل أيضًا في علاقاتها العاطفية المثيرة للجدل. تعاقبت علاقاتها مع القادة الرومانيين المشهورين، يوليوس قيصر ومارك أنطونيو، وقد استخدمت تلك العلاقات لتحقيق أهدافها السياسية والحفاظ على سيطرتها على مصر.

وعلى الرغم من نهاية حياة كليوباترا المأساوية، إذ انتحرت بعد هزيمتها في معركة أكتيوم، إلا أن تأثيرها لا يمكن إنكاره. لا تزال تاريخها وشخصيتها تحظى بالاهتمام والدراسة، ويستمر تأثيرها في تلهم النساء والرجال حول العالم.

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

العثور على حذاء لسيدة عمره 1500 عام يحمل رسالة جميلة باليونانية| تعرف عليها

صدمة عالمية.. اليونسكو تحذر من انقراض مدينة البندقية التاريخية|تفاصيل

بمشاركة 30 ألف من المثقفين حول العالم.. متاحف الفن إلى الفضاء|تفاصيل

«حياة كريمة ودورها في تعزيز المواطنة» ضمن نقاشات قصور الثقافة بالمنيا

رقم 6 ستبهرك.. 8 أطعمة أكلها المصريون القدماء للحفاظ على صحتهم|تعرف عليها

محمد بن راشد: مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي

أبرز فعاليات قصور الثقافة في الغربية خلال أغسطس

دور الصحافة في التنمية وحكايات عن المسرح ضمن "ليالي الفرافرة" بعاصمة الثقافة

بعد أن نشر كتابه "لا أحب أن أموت اليوم".. رحيل المفكر الألماني مارتن فالزر

 10 أسرار عن الملكة كليوباترا

 

١- لم تكن كليوباترا مصرية. كانت تنحدر من سلالة يونانية حكمت مصر بعد وفاة الإسكندر الأكبر.

 

٢- كانت كليوباترا ذكية للغاية. تعلمت عدة لغات، بما في ذلك اليونانية واللاتينية والمصرية والعبرية.

 

٣- كانت كليوباترا حاكمة ناجحة. حكمت مصر لمدة 20 عامًا، وحققت خلالها ازدهارًا اقتصاديًا وثقافيًا.

 

٤- كانت كليوباترا امرأة جميلة. حيث تمتعت بشخصية جذابة وحضور قوي.

 

٥- كانت كليوباترا عشيقة يوليوس قيصر ومارك أنطونيوس. كان لها تأثير كبير على هذين القائدين الرومانيين.

 

٦- تمتعت كليوباترا بذكاء سياسي كبير. إذ كانت قادرة على التلاعب بالرجال الذين حكموا روما لصالحها.

 

٧- كانت كليوباترا ملكة قوية. لم تكن تخشى القتال من أجل ما تؤمن به.

 

٨- كانت كليوباترا امرأة مأساوية، حيث انتحرت في عام 30 قبل الميلاد بعد أن هزمت جيوشها من قبل روما.

 

٩- اعتبرت  كليوباترا شخصية أسطورية. حيث تم تصويرها في العديد من الكتب والأفلام والمسرحيات.

 

١٠- كانت كليوباترا امرأة لا تُنسى. حيث ما زالت تثير إعجاب الناس حتى اليوم.

 

كليوباترا الملكة كليوباترا الملكية البطلمية معركة أكتيوم الإسكندر الأكبر يوليوس قيصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف 6 أشهر.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

مرتضى وعد وابنه خلصها رسميًا| تفاصيل تعاقد الزمالك مع أحسن لاعب في مصر

تعليق مثير من خالد الغندور على خروج الزمالك من البطولة العربية

البنك المركزي يرفع الفائدة .. 3 مفاجأت تنتظر الدولار والذهب وشهادات الادخار

فرحانين بهدف رونالدو أكثر .. منشور صادم من خالد الغندور لهذا الجمهور

المحامي رفض |إعلامي يفجر مفاجأة بشأن عدم دفع كهربا غرامة الزمالك

مفاجأة .. الإعدام ينتظر الهارب وجدي العربي لهذا السبب

مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يحسم الجدل حول محاولتها إنهاء حياتها | خاص

موضوعات متعلقة

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

العثور على حذاء لسيدة عمره 1500 عام يحمل رسالة جميلة باليونانية| تعرف عليها

صدمة عالمية.. اليونسكو تحذر من انقراض مدينة البندقية التاريخية|تفاصيل

بمشاركة 30 ألف من المثقفين حول العالم.. متاحف الفن إلى الفضاء|تفاصيل

«حياة كريمة ودورها في تعزيز المواطنة» ضمن نقاشات قصور الثقافة بالمنيا

رقم 6 ستبهرك.. 8 أطعمة أكلها المصريون القدماء للحفاظ على صحتهم|تعرف عليها

محمد بن راشد: مصر الأدب والقراءة هي المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي

أبرز فعاليات قصور الثقافة في الغربية خلال أغسطس

ترشيحاتنا

تحدثت العبرية.. 10 أسرار مجهولة عن الملكة كليوباترا| رقم 2 ستبهرك

لن تتوقع.. ضعف السمع يصيبك بمرض أخر خطير

بيطبخ ويغسل.. Google تخترع روبوتات للأعمال المنزلية

بيراميدز يقترب من ضم بن شرقي براتب سنوي 2 مليون دولار

عقوبات رادعة تنتظر تجار العملة في السوق السوداء

دعاء يوم الجمعة لزوجي.. يوسع الله رزقه ويعينه على مصاعب الحياة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميريهان حسين تخطف الأنظار على البحر

علا غانم تلفت الأنظار بلوك جديد

قبل افتتاح المتحف الكبير| ما لا يعرفه العالم عن الملك توت عنخ آمون..تابع

سهرة حمراء تنتهي بجثة.. ماذا وجد ضباط مباحث الاسكندرية في ثلاجة مسجل خطر؟

فيديو

صدمة للزمالك .. تخفيض عقوبة كهربا إلى وقفه 6 مباريات وتغريمه 500 ألف جنيه فقط «فيديوجراف»

«بيحلم يحفظ القرآن كامل».. طفل التين الشوكي يروي قصة كفاحه لمساعدة والدته «فيديوجراف»

هل يفوز الزمالك في مباراة اليوم ؟ | فرص التأهل لربع نهائي البطولة العربية

نار «فيتش» تحرق الولايات المتحدة.. خفضت التصنيف الائتماني لأمريكا فاهتز البيت الأبيض|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ