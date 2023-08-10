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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محافظ الوادي الجديد يبحث استعدادات إقامة أسبوع "عاصمة الثقافة"

صدى البلد

 التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لبحث استعدادات إقامة أسبوع ثقافي مكثف بعاصمة الثقافة، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وذلك بحضور المخرج أحمد السيد منسق وزارة الثقافة، وحنان مجدي نائب المحافظ، وابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

شهد اللقاء الاتفاق على تنظيم أسبوع شامل تشارك به قطاعات وهيئات وزارة الثقافة وتقدم خلاله عدد من الفعاليات الثقافية والفنية بمراكز المحافظة، منها حفل فني كبير بمعبد هيبس، وعروض فنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية، والدفع بالمكتبات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، وذلك انطلاقا من استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية ووصول المحتوى الثقافي لكل محافظات مصر وخصوصا الحدودية والنائية.

وخلال اللقاء تم استعراض نتائج مشروع "ابدأ حلمك" لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة والذي يشهد تكثيفا للتدريبات خلال مراحله الأخيرة استعدادا لحفل التخرج متدربي الخارجة على مسرح وسينما هيبس، ومتدربي الداخلة على مسرح قصر ثقافة موط. كما تم بحث خطة تطوير ورفع كفاءة عدد من مواقع قصور الثقافة بالمحافظة لدعم الحركة الثقافية والفكرية بالمحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد زخما ثقافيا وفنيا في ضوء إعلانها عاصمة للثقافة المصرية عقب استضافتها للمؤتمر العام لأدباء مصر ديسمبر ويناير الماضيين، حيث استقبلت فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بمحافظات وسط الصعيد خلال شهر رمضان الماضي، كما تجرى بها حاليا تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، وهو أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة لاكتشاف وإعداد الممثل الشامل من أبناء المحافظة، كما أوفدت قصور الثقافة بعثة من باحثي الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية لحصر عناصر التراث الثقافي غير المادي للمحافظة، بخلاف برنامج الفعاليات الشهري بالمواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة الوادي الجديد، وعروض الموسم المسرحي لقصور الثقافة وغيرها من الفعاليات.

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