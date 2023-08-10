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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة الشاعر مدحت طه بعد صراع مع المرض

مدحت طه
مدحت طه

توفي الشاعر والمترجم الدكتور مدحت طه حسن بعد صراع طويل مع المرض.

الدكتور مدحت طه حسن، شاعر ومترجم وناقد مصري من مواليد عام 1956، تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس، ومارس الكتابة والترجمة الأدبية بجانب الطب، حيث ترجم أعمالًا لكبار كتاب اللغة الإنجليزية، مثل "الطفل الخامس" للفائزة بنوبل دوريس ليسنج، و"قلب الظلام" لجوزيف كونراد.

كما أن له العديد من الأعمال الشعرية المترجمة، والتي قام بتأليفها، وصدرت له رواية واحدة هى "السير على الأطراف" عام 2015 من روايات السير الذاتية.

مدحت طه صدر له ديوانان الأول في 2007، "السكون والصدى" والثاني في 2018، "أسئلة تراود الغفلة"، وتوالت الأعمال على مدار رحلته التي بدأها منذ أربعين عامًا إلا أن معظمها لم ينشر.

 

الشاعر والمترجم الدكتور مدحت طه شاعر ومترجم كلية الطب الطفل الخامس السير على الأطراف

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