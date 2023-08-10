وفاة الشاعر مدحت طه بعد صراع مع المرض

توفي الشاعر والمترجم الدكتور مدحت طه حسن بعد صراع طويل مع المرض.

الدكتور مدحت طه حسن، شاعر ومترجم وناقد مصري من مواليد عام 1956، تخرج في كلية الطب بجامعة عين شمس، ومارس الكتابة والترجمة الأدبية بجانب الطب، حيث ترجم أعمالًا لكبار كتاب اللغة الإنجليزية، مثل "الطفل الخامس" للفائزة بنوبل دوريس ليسنج، و"قلب الظلام" لجوزيف كونراد.

كما أن له العديد من الأعمال الشعرية المترجمة، والتي قام بتأليفها، وصدرت له رواية واحدة هى "السير على الأطراف" عام 2015 من روايات السير الذاتية.

مدحت طه صدر له ديوانان الأول في 2007، "السكون والصدى" والثاني في 2018، "أسئلة تراود الغفلة"، وتوالت الأعمال على مدار رحلته التي بدأها منذ أربعين عامًا إلا أن معظمها لم ينشر.