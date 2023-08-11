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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا"

صدى البلد

شهدت العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية توافدا كبيرا من جانب الأطفال، وذلك للمشاركة في فعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حيث نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني عددا من الأنشطة الفنية لتدريب الأطفال على مهارات الرسم.

في هذا السياق، عقدت مكتبة كفر حجازي الثقافية ورشة فنية لتدريب الأطفال على كيفية صناعة العديد من الأدوات المدرسية باستخدام خامات قديمة من البلاستيك والكرتون والأوراق الملونة، حيث تسابق المشاركون لعمل أشكال ونماذج عديدة لشكل المقلمة مع تزينها ببعض من الاكسسوارات والحلي، وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

وواصل بيت ثقافة كفر الزيات تنفيذ ورشة فنية لتعليم الأطفال الصغار مبادئ الرسم، حيث تناولت المدربة الفنانة علياء رجب كيفية رسم العديد من الأشكال وطريقة تلوينها، مع تدريب الأطفال على كيفية استخدام الألوان الخشبية والفلوماستر لتلوين لوحات الأطفال الفنية، فيما نفذ قسم الفنون التشكيلية ببيت ثقافة السنطة ورشة فنية جديدة بمشاركة الأطفال لرسم لوحات فنية عبرت عن المعالم السياحية في مصر.

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