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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سهرة فنية لقصور الثقافة بالغربية على أنغام كفر الزيات للموسيقى العربية

صدى البلد

تابع العديد من أعضاء النادي الرياضي لمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية فعاليات الحفل الفني الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك في إطار أنشطة وفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، والتي أطلقتها الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بهدف تفعيل استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية واكتشاف المواهب من الأطفال والشباب في مجالات الثقافة والفنون كافة.

بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو طارق شعبان العديد من أغاني عمالقة زمن الطرب الأصيل، حيث تغنت الفنانة غادة صبحي برائعة الفنانة الراحلة وردة الجزائرية "لولا الملامة"، كما استمع الحاضرون لأغنية "غنيلي شوية شوية" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم قدمتها لهم المطربة مريم أنور، ورائعة الفنان محمد الكحلاوي "لأجل النبي" بصوت الفنان شريف الشرقاوي، فيما تفاعل الحاضرين عند غناء أغنية "دارت الأيام"، والتي قدمتها الفرقة الموسيقية بصوت المطربة فايزة العربي.

يذكر أن فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية قد شاركت في إحياء ليلة فنية على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، مساء يوم الخميس، الموافق 3 أغسطس الجاري، فيما تستعد الفرقة الموسيقية للمشاركة في عدد من الفعاليات الفنية خلال شهري أغسطس الحالي وسبتمبر المقبل.

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