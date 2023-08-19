مفاجأة.. خطوة واحدة تفصل العالم من العثور على قبر كليوباترا |تفاصيل

تاريخنا البشري مليء بشخصيات تاريخية أثرت في العالم بأكمله. ومن بين تلك الشخصيات هي الملكة كليوباترا، فهي ملكة اسثنائية كان لها سحر لا يُضاهى، وكانت أيضًا قوة سياسية لا تُستهان بها، فهي ملكة مصر الأسطورية، التي حكمت قلوب الرجال وقادت بلادها بحكمة.

وعلى الرغم من مضي أكثر من ألفي عام على رحيلها، إلا أن لغزًا كبيرًا ما زال يُحيط بحياتها ومصيرها النهائي، ويعد العثور على قبر كليوباترا لغزًا حير العلماء حول العالم.

مكان قبر كليوباترا

1- يُعتقد أنها دُفنت في مقبرة مع زوجها مارك أنتوني، لكن لم يتم العثور على قبرهما حتى الآن

2- تم البحث عن قبرهما في العديد من الأماكن في الإسكندرية، مصر، لكن دون جدوى.

3- من المحتمل أن يكون القبر قد تم تخريبه أو تدميره، أو أنه لا يزال قيد البحث.

4- يعتقد العلماء أنه من المحتمل العثور عليه في يوم من الأيام لكن هناك رأي أخر أنه قد يبقى مفقودًا إلى الأبد.

نظريات حول مكان قبر كليوباترا

1- يعتقد بعض العلماء أنها دُفنت في مقبرة في الإسكندرية.

2- يعتقد البعض الآخر أنها دُفنت في مكان أكثر سرية، مثل صحراء مصر الغربية.

3- من الممكن أيضًا أن يكون قبرهما قد تم تدميره أو سرقته.

من هي كليوباترا؟

1- كانت السابعة ملكة مصر من 51 إلى 30 قبل الميلاد.

2- كانت ابنة بطليموس الثاني عشر وآخر حكام الأسرة البطلمية في مصر.

3- كانت ذكية وجميلة، واشتهرت بذكائها وحنكتها السياسية.

4- تزوجت من مارك أنتوني، أحد جنود يوليوس قيصر.

5- خاضت معركة ضد أوكتافيان بعد وفاة قيصر.

6- هزمت في معركة أكتيوم عام 31 قبل الميلاد.

7- انتحرت بعد ذلك بفترة قصيرة، بينما قُتل أنتوني.

8- يعتقد أنها دُفنت في مقبرة مع زوجها، لكن لم يتم العثور عليها.