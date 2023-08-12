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إلهام أبو الفتح
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ثقافة

اكتشافه يدعم نظرية التطور|10 معلومات عن حوت عاش بمصر منذ 41 مليون عامًا

صدى البلد

اكتشف فريق من العلماء المصريين حوتًا جديدًا في صحراء الفيوم في مصر، حيث يعتقد أن الحوت، والذي أطلق عليه اسم "توتسيتس ريانانسيس"، عاش قبل حوالي 41 مليون سنة.

 

ويعد اكتشاف هذا الحوت مهمًا لأنه يوفر معلومات جديدة عن تطور الحيتان، حيث يشير حجم وشكل جمجمة توتسيتس إلى أنه كان يشبه الدلافين أكثر من الحوت القاتل، وهو الأمر الذي يشير إلى أن الحيتان تطورت من الثدييات البرية التي عاشت على الأرض إلى الثدييات البحرية التي تعيش في الماء.

 

كما يوفر اكتشاف هذا الحوت معلومات جديدة عن البيئة التي كانت موجودة في مصر منذ 41 مليون سنة، إذ كانت صحراء الفيوم في ذلك الوقت مغطاة بالماء، وكان هناك العديد من أنواع الحيتان التي تعيش في المنطقة.

 

ويُعد اكتشاف هذا الحوت إنجازًا علميًا مهمًا، ويسلط الضوء على أهمية دراسة الحفريات في مصر، والتي تعد موطناً لعدد كبير من الحفريات التي توفر معلومات عن تاريخ الحياة على الأرض. 

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10 معلومات عن الحوت الذي تم اكتشافه في مصر

 

1- يُسمى الحوت "توتسيتس ريانانسيس".

2- عاش الحوت قبل 41 مليون سنة.

3- وجدت حفريات الحوت في صحراء الفيوم في مصر.

4- كان الحوت صغيرًا، حيث يبلغ طوله حوالي 2.5 متر.

5- كان الحوت له جمجمة صغيرة وعيون كبيرة.

6- كان الحوت له أسنان طويلة ورفيعة، مما يدل على أنه كان يتغذى على الأسماك الصغيرة.

7- يعد اكتشاف الحوت مهمًا لأنه يوفر معلومات جديدة عن تطور الحيتان.

8- يشير حجم وشكل جمجمة الحوت إلى أنه كان يشبه الدلافين أكثر من الحوت القاتل.

9- يشير اكتشاف الحوت إلى أن الحيتان تطورت من الثدييات البرية التي عاشت على الأرض إلى الثدييات البحرية التي تعيش في الماء.

10- يشير اكتشاف الحوت إلى أن البيئة التي كانت موجودة في مصر قبل 41 مليون سنة كانت مختلفة تمامًا عن البيئة الحالية.

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