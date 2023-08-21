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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على آخر موعد للتقدم لجوائز القومي للترجمة

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يغلق المركز القومي للترجمة، باب التقديم لجوائزه يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري، إذ أعلن المركز برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن فتح باب التقدم لجوائزه للأعمال المترجمة إلى اللغة العربية في عدة مجالات، ويأتي ذلك إيمانًا من المركز بأهمية المترجم، والدور التنويري الذي يقوم به في نشر المعرفة والارتقاء بالثقافة.

وتتمثل الجوائز والأوراق المطلوبة للتقدم فيما يلي:

الجوائز هي:

أولًا: جائزة جابر عصفور للترجمة في مجال الآداب والدراسات النقدية (الدورة الثانية- 2023/ 2024)

ثانيًا: جائزة جمال حمدان للترجمة في مجال الدراسات الإنسانية والعلوم الاجتماعية (الدورة الثانية- 2023/ 2024)

ثالثًا: جائزة سميرة موسى للترجمة في مجال الثقافة العلمية وتبسيط العلوم (الدورة الثانية- 2023/ 2024)

رابعًا: جائزة ثروت عكاشة للترجمة في مجال الفنون من اللغة العربية وإليها (الدورة الأولى- 2023/ 2024)

خامسًا: جائزة الترجمة للشباب (الدورة الثانية- 2023/ 2024)

الأوراق والوثائق المطلوبة:
- نموذج المشاركة في الجائزة (يمكن الحصول عليه من مقر المركز أو طلبه عبر البريد الإلكتروني).
- تعريف بالعمل المُتَرجْم فيما لا يزيد عن ألف كلمة.
- سيرة ذاتية حديثة مختصرة، وصورة الرقم القومي.
- صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة.
- خمسة أصول من العمل المترجم، وثلاث نسخ مصورة من العمل الأجنبي. (المركز غير ملزم بإعادة الأعمال المقدمة، سواء فاز العمل بالجائزة أو لم يفز).
(تُقبل الأعمال المقدمة من الأفراد، وكذلك من الهيئات العلمية والثقافية، والمترجمين والناشرين، علمًا بأن قيمة الجائزة تُمنح كاملة للمترجم).

طريقة التقديم:
تستقبل أمانة الجائزة الأعمال المشاركة والترشيحات بمقر المركز، إدارة التدريب والجوائز، على العنوان التالي: (المركز القومي للترجمة، شارع الجبلاية، الجزيرة، ساحة دار الأوبرا، القاهرة) أو بالبريد، اعتبارًا من 25/7/2023 احتى 28/8/2023 يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الساعة الثانية مساءً، ما عدا يومي الجمعة والسبت، ولن يلتفت للأعمال والترشيحات الواردة بعد هذا التاريخ.

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي لجوائزه للأعمال المترجمة الدور التنويري جائزة جابر عصفور للترجمة

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