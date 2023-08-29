مفاجأة.. سبب مطالبة زاهي حواس استعادة آلاف القطع الأثرية من المتحف البريطاني

دعا عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس المنظمة العلمية والثقافية للأمم المتحدة (اليونسكو) ووزارة السياحة والآثار المصرية إلى تنظيم مؤتمر دولي يهدف إلى سحب الآثار المصرية الموجودة في المتحف البريطاني.

سرقة الآثار

ويعتبر الدكتور زاهي حواس ما حدث في المتحف البريطاني جريمة، حيث يمثل سرقة الآثار من المتحف هذا نوعًا من الكوارث الكبرى. وبالتالي، يجب أن يتم التأكيد على أن هذا المتحف ليس المكان المناسب لعرض الآثار المصرية.

حجر رشيد

وأكد الدكتور زاهي حواس أيضًا أن وجود حجر رشيد في المتحف البريطاني يعد خطأ فادحًا، حيث يجب أن يكون هذا الحجر، الذي يمثل رمزًا للآثار المصرية، في المتحف المصري الكبير بمصر.

وأشار الدكتور زاهي حواس إلى أن مصر هي المالكة الشرعية للآثار المصرية، بغض النظر عن مكان وجودها في متاحف أمريكا وأوروبا أو في أي مكان آخر في العالم، ويجب الحفاظ على هذه الآثار من السرقة والتلف.

وناشد الدكتور زاهي حواس منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار بضرورة تنظيم مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني، نظرًا لأن المتحف البريطاني لا يعامل هذه الآثار بالشكل اللائق والملائم.

استقالة مدير المتحف البريطاني

الجدير بالذكر أن مدير المتحف البريطاني "هارتويغ فيشر" كان قد استقال من منصبه كمدير للمتحف البريطاني بسبب سلسلة من حوادث السرقة وفقدان القطع الأثرية من مجموعة المتحف، وذلك بسبب عدم استجابة المؤسسة لتحذيرات بشأن تهديدات السرقة في عام 2021.

وتشمل القطع المسروقة مجوهرات ذهبية وأحجار كريمة يعود تاريخها إلى حوالي عام 1500 قبل الميلاد.

ذكرت صحيفة "التليجراف" البريطانية أن حالات السرقة وقعت على الأقل في عام 2019، عندما تم إغلاق المتحف أمام الجمهور لمدة 163 يومًا بسبب تفشي جائحة كوفيد-19.