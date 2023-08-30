في ذكراه| أفضل 6 عبارات لـ نجيب محفوظ.. تعرف عليها

تحل اليوم ذكرى رحيل الكاتب العالمي نجيب محفوظ، الحائز على جائزة نوبل للآداب في عام 1988 والذي رحل عن عالمنا في 30 أغسطس من عام 2006.

أسلوب نجيب محفوظ الساحر



كان لنجيب محفوظ دورًا كبيرًا في رفع شأن الأدب العربي عالميًا. عبر رواياته الاستثنائية، والتي نقلنا من خلالها إلى عوالم واقعية تعكس تجارب المجتمع المصري والعربي بأسلوبه الساحر والمتقن. اشتهر محفوظ بأسلوبه السردي المعقد واستخدامه للتشويق والرمزية في رواياته.

كانت أعماله تحمل رسائل اجتماعية وثقافية قوية، وخاصة فيما يتعلق بالهوية والحضارة والتحولات الاجتماعية. تركت رواياته، مثل "ثرثة فوق النيل" و"السكرية" و"اللص والكلاب" و"بين القصرين" و"أولاد حارتنا"، بصمة عميقة في الأدب العربي المعاصر.

نجيب محفوظ ليس فقط كاتبًا عظيمًا، بل كان أيضًا رمزًا للمثابرة والإبداع. قدم لنا أعمالًا تتحدث إلى القلوب والعقول، وتجسد تاريخًا وثقافةً وهويةً.





أفضل 6 عبارات لـ نجيب محفوظ



قد تحدث أمور مؤسفة وتنهار صداقات قديمة، ولكن لا يعيب الرجل إلا العيب..





«كيف نضجر وللسماء هذه الزرقة، وللأرض هذه الخضرة، وللورد هذا الشذا، وللقلب هذه القدرة العجيبة على الحب، وللروح هذه الطاقة اللانهائية على الإيمان. كيف نضجر وفي الدنيا من نحبهم، ومن نعجب بهم، ومن يحبوننا، ومن يعجبون بنا.”





«عندما تتكاثر المصائب يمحو بعضها بعضًا..

وتحل بك سعادة جنونية غريبة المذاق..

وتستطيع أن تضحك من قلب لم يعد يعرف الخوف!»





«الخوف لا يمنع من الموت و لكنه يمنع من الحياة».





«ليس أتعس من الحظ السيء إلا الرضا به»





«فقال له قلبه: لا تجزع فقد ينفتح الباب ذات يوم تحية لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح الملائكة»

ختام رواية الحرافيش



-نجيب محفوظ