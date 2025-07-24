قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك جديد من الرئيس الفرنسي بشأن موعد الاعتراف بدولة فلسطين
الدواء: 62% من الصيدليات سجلت بمبادرة سحب المستحضرات منتهية الصلاحية
ماكرون يعلن: فرنسا ستعترف بدولة فلسطين
تجار مخدرات .. قرار ضد 3 أشخاص غسلوا 75 مليون جنيه
عالم بالأوقاف: إدارة الوقت في الإسلام فريضة إيمانية وليست رفاهية دنيوية
طارق فهمي: اصطفاف الفرقة الرابعة والسادسة في احتفالات نصر أكتوبر أصاب إسرائيل بالرعب
رئيس جامعة الجلالة: لا يمكن تدريس خريجي 2030 بعقلية ومناهج 1900
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
موعد مباراة الأهلي الودية أمام البنزرتي التونسي
سعاد صالح : تدخين الحشيش حلال .. وغشاء البكارة جائز ترقيعه
ستارمر: نعتزم التحاور مع فرنسا وألمانيا عن كيفية وقف القتل في غزة
مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يشارك في فعاليات مؤتمر "CIAT 2025" بكوريا الجنوبية

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في فعاليات مؤتمر التعاون الدولي للنقل الجوي "CIAT 2025"، الذي عُقد يومي 24 و25 يوليو بمدينة إنتشون بجمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المعنية بصناعة الطيران.

هذا وقد أُقيم المؤتمر هذا العام تحت رعاية وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية، بمشاركة عدد كبير من وزراء النقل والطيران المدني وممثلي المنظمات الدولية، وفي مقدمتهم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) والإتحاد الدولي للنقل الجوي(الإياتا)، إلى جانب نخبة من مسؤولي الشركات والمطارات وهيئات تنظيم الطيران حول العالم.

وتضمنت فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والفنية المتخصصة، التي جمعت بين صانعي القرار وممثلي المنظمات الدولية والخبراء، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة الإتجاهات المستقبلية، وكذلك إستعراض الحلول التقنية والإبتكارات الحديثة، بما يسهم في دعم مرونة وإستدامة صناعة الطيران.

حيث ناقش مؤتمر CIAT هذا العام مجموعة من القضايا الحيوية في مجال الطيران المدني، من بينها؛ تسهيل إجراءات الجمارك والهجرة والشحن الجوي، وتعزيز أمن الوثائق وسلامة المسافرين، والتصدي لظواهر الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى دعم الابتكار بإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي في إدارة المطارات، والتأكيد على سلامة نقل المواد الخطرة.

وفي كلمته التي ألقاها خلال المنتدى رفيع المستوى ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أعرب الدكتور سامح الحفني عن تقديره لحكومة كوريا الجنوبية على الاستضافة والتنظيم المتميز، مؤكدًا أن مواجهة التحديات المتداخلة التي يشهدها قطاع الطيران اليوم تتطلب تنسيقًا عالميًا واستراتيجيات متكاملة على مستوى السياسات والتشريعات، إلى جانب الاستثمار في الإبتكار والتقنيات الذكية.

واستعرض الحفني أيضًا الملامح الاستراتيجية لوزارة الطيران المدني المصرية، والتي تقوم على تطوير مطار القاهرة الدولي من خلال مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بهدف رفع الطاقة الإستيعابية إلى(60) مليون مسافر سنويًا، فضلًا عن تحرير المطارات الإقليمية بما يسهم في تعزيز الربط الجوي المباشر مع الأسواق العالمية، ورفع كفاءة تشغيل الرحلات إلى المقاصد السياحية، دعمًا لمستهدفات القطاع السياحي.

وأشار وزير الطيران المدني إلى التوسع في إشراك القطاع الخاص في تطوير وتشغيل 11 مطارًا رئيسيًا، وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية.
مؤكدًا على التزام الوزارة بالتحول نحو الطيران المستدام من خلال مشروعات التحول الأخضر، وعلى رأسها تطوير مطار برج العرب ليكون أول مطار صديق للبيئة في مصر، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنتاج الوقود المستدام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، دعمًا لأهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الكورى السيد بارك سانغ-وو، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل بجمهورية كوريا، حيث ناقش الجانبان آفاق التعاون في مجالات النقل الجوي، مع التركيز على تطوير المطارات الذكية وتعزيز الاستثمارات المستدامة في قطاع الطيران.

كما بحث الجانبان تحديث الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين البلدين بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في الصناعة، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل وإدارة المطارات.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور سامح الحفني عن شكره لحكومة كوريا الجنوبية على حفاوة الاستقبال والتنظيم المحترف للمؤتمر،، مشيدًا بالحضور الدولي البارز من وزراء الطيران ومسؤولي المنظمات المعنية، مؤكدًا على أهمية الخروج برؤى قابلة للتطبيق تُسهم في تنمية التعاون العالمي في مجال النقل الجوي.

مشيرًا  إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم كوريا الجنوبية، لما تمتلكه من تجارب متقدمة في مجالات البنية التحتية الذكية، مستعرضًا جهود الوزارة في تطوير المطارات المصرية من خلال دمج الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيق معايير الاستدامة البيئية عبر استخدام الطاقة المتجددة وتقنيات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما دعا وزير الطيران المدني الشركات الكورية إلى المشاركة في مشروعات تطوير قطاع الطيران والمطارات الذكية في مصر، لا سيما في ظل الخطط الجارية لطرح عدد من المطارات للتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار ما توفره الدولة من بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة في قطاع الطيران.

ومن جانبه، أشاد الوزير الكوري بالتطور الملحوظ في قطاع الطيران المصري، وبالخطوات الفعّالة لتحديث البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للمطارات، معربًا عن تطلع كوريا الجنوبية إلى تعزيز التعاون مع مصر، ودعم مشاركة الشركات الكورية في مشروعات الطيران والمطارات الذكية بالسوق المصري، لما يُمثله من فرص واعدة في هذا القطاع الحيوي.

جدير بالذكر أن مؤتمر CIAT يُنظَّم كل ثلاث سنوات منذ عام 2004، ويُعد من أبرز الفعاليات الدولية المعنية بالنقل الجوي وتسهيل السفر، حيث يهدف إلى تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف، وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم رؤى تنظيمية وتقنية تواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطيران حول العالم.

سامح الحفني وزير الطيران جمهورية كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم تكشف حقيقة "تعديل نتيجة الثانوية العامة 2025" لبعض الطلاب

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب الثانوية العامة.. رابط التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات الخاصة

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 – 2026.. الطب البشري 79%

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعتذر عن انقطاع التيار وتكشف حقيقة العودة لتخفيف الأحمال

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مفيش تسريب والغش قل| وزير التعليم: نجحنا في امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

د. أيمن أبو عمر

كيف نتعلم إدارة الوقت؟ أيمن أبو عمر يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: مشاهد يومك قد تقودك إلى الجنة أو النار.. وفرغ قلبك لله وقت العبادة

فضل قرةءة سورة الكهف

هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد مغرب الخميس.. اعرف الوقت الصحيح

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المتهمين

تشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديو

حقيقة إصابة أنغام بالسرطان

إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد