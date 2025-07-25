متحديا ماكرون والعالم .. نتنياهو: لا لدولة فلسطينية ولو اعترف بها الجميع

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا عاجلًا عبّر فيه عن إدانته لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين، مجددًا رفضه الصريح لحل الدولتين.

وأكد نتنياهو في البيان أن "إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن تشكل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل"، معتبرًا أن الخطوة الفرنسية "تشجع الإرهاب وتقوّض فرص السلام الحقيقي"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا التصعيد في الخطاب الإسرائيلي ردًا على إعلان ماكرون عزمه الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة في سبتمبر.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، يوم الخميس، عن نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام فرنسا بـ"سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط"، وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقد قوبل الإعلان الفرنسي بترحيب واسع من عدد من الدول والمنظمات الدولية، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة والانتهاكات الموثقة ضد المدنيين. وأكدت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مستوىً كارثيًا، حيث يعيش الملايين تحت الحصار والجوع، ما زاد من الضغط الدولي على إسرائيل ورفع من مستوى التأييد لخطوات الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة.