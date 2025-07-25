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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية عن ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

ماكرون وبن سلمان
ماكرون وبن سلمان
القسم الخارجي

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتزام بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، معتبرة الخطوة "قرارًا تاريخيًا" يعكس التوافق الدولي المتزايد على دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكدت الرياض أن هذه المبادرة الفرنسية تمثل نموذجًا ينبغي أن تحتذي به بقية الدول الأوروبية، مشيدة بما وصفته بـ"موقف يعزز فرص السلام ويكرّس مبادئ العدالة الدولية".

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على أهمية أن تستند الدولة الفلسطينية إلى حدود عام 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

كما شددت على ضرورة أن تواصل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين اتخاذ خطوات مماثلة تسهم في ترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن، الخميس، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عزمه إعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المقررة في سبتمبر المقبل، ما أثار ردود فعل متباينة إقليميًا ودوليًا.

وزارة الخارجية السعودية السعودية إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دولة فلسطين فرص السلام القدس الشرقية نيويورك

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