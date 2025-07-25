قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع سوري-إسرائيلي سري في باريس برعاية أمريكية لتخفيف التوتر جنوب سوريا
السكك الحديدية: 7 طرق إلكترونية لحجز التذاكر والدفع
متحديا ماكرون والعالم .. نتنياهو: لا لدولة فلسطينية ولو اعترف بها الجميع
مساء الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
السعودية ترحب بإعلان ماكرون اعتزام فرنسا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب والإفراج عن الرهائن
دعاء عظيم لاغتنام ساعة الإجابة في يوم الجمعة.. اقضِ به حاجتك
توقف 7 أسابيع وتغليظ عقوبة.. أبرز ملامح قرعة الدوري المصري 2025/2026
تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص
فرنسا تعترف بدولة فلسطين: ماكرون يعلن رسمياً... إسرائيل ترد بعنف... والمجتمع الدولي منقسم
أسامة كمال: دور مصر في دعم فلسطين ثابت ولن تهزه تصرفات صبيانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتماع سوري-إسرائيلي سري في باريس برعاية أمريكية لتخفيف التوتر جنوب سوريا

توم باراك
توم باراك
القسم الخارجي

أعلن السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك، عن عقد اجتماع غير مسبوق في باريس جمعه بمسؤولين سوريين وإسرائيليين، مساء الخميس، بهدف تخفيف حدة التوترات بين الجانبين. 

وقال باراك في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت بمسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس هذا المساء... كان هدفنا تخفيف التوترات، وقد نجحنا في ذلك".

وأضاف أن جميع الأطراف التي شاركت في اللقاء أكدت التزامها بمواصلة هذا المسار الحواري، رغم حساسية الظروف وتعقيد الملفات العالقة، مشيرًا إلى أن اللقاء شهد أجواءً إيجابية تعكس رغبة مشتركة في تجنب التصعيد.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الأمريكي في وقت تشهد فيه محافظة السويداء، جنوب سوريا، حالة من التدهور الأمني الحاد، في ظل اشتباكات دموية اندلعت منذ 12 يوليو الجاري بين مجموعات من العشائر البدوية ومقاتلين من الطائفة الدرزية، بمشاركة عناصر من قوات الأمن السورية. 

وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصاً، بينهم نساء وأطفال وأفراد من الكوادر الطبية والإعلامية، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 900 شخص، وفقاً لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وفي ظل هذا التصعيد، نفذت إسرائيل عدة غارات جوية جنوب سوريا وفي العاصمة دمشق، زاعمة أن تدخلها العسكري يأتي لحماية أبناء الطائفة الدرزية، وهو ما اعتبره مراقبون سبباً إضافياً لتفاقم التوتر وتعقيد المشهد الإقليمي.

ورغم إعلان الحكومة السورية عن عدة مبادرات لوقف إطلاق النار وتوقيع اتفاقات تهدئة، إلا أن العنف ما يزال مستمراً في بعض المناطق، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة ووجود حالة من الانفلات الأمني، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، إلى تكثيف جهود الوساطة بين مختلف الأطراف.

ويرى محللون أن الاجتماع في باريس قد يمثل بداية لمسار دبلوماسي جديد يربط بين الأوضاع الميدانية في الجنوب السوري وتوازنات إقليمية أوسع تشمل إسرائيل، مع احتمال فتح قنوات غير معلنة للتنسيق الأمني أو تهدئة النزاعات الحدودية، وسط مخاوف من تحول التصعيد في السويداء إلى صراع إقليمي مفتوح.

المبعوث الخاص إلى سوريا السفير الأمريكي أنقرة جنوب سوريا محافظة السويداء إسرائيل سوريا الطائفة الدرزية الحكومة السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

هل ارتفعت الحدود الدنيا؟.. توقعات تنسيق الجامعات 2025 كاملة لكل شعبة

الفنان محمد فؤاد أثناء زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ

أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

تنسيق الجامعات

سياسة واقتصاد 85.1 % والإعلام80%و 82.5 % للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2025

الطالب الضحية

وضع مخل بالشارع .. طالب طب يدفع ثمن شهامته في كومبوند بأكتوبر

الفيضانات

المياه تغمر المباني .. الفيضانات في إثيوبيا تشرد الآلاف | شاهد

تنسيق الجامعات

الهندسة 95.8% التجارة 86.2%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025

أقسام وشروط الالتحاق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في تنسيق الجامعات 2025

د . سعاد صالح

سعاد صالح: لا يوجد نص شرعي يحرم الحشيش ولكن يقاس بالخمور.. وترقيع غشاء البكارة جائز بغرض الستر

ترشيحاتنا

اسعاف - ارشيفية

انتشال جثماني شقيقين من ترعة كاسل بأسوان

الرسم

انطلاق مهرجان الرسم على الرمال برأس البر

مبادرة

خدعوك فقالوا.. انطلاق أولى فعاليات بيت التطوع في رأس البر

بالصور

تحذير صحي .. غسل الدجاج النيء قبل الطهي قد يعرّضك للتسمم الغذائي

غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري
غسل الدجاج تحت الماء الجاري

ثورة في الطب .. علماء يستخرجون لقاحًا من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا
أكتشاف لقاح مستخرج من زيت الزيتون يعالج السرطان وكورونا

تحذير في بريطانيا | استرجاع فوري لبخاخ مرضى الربو

بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو
بخاخات مرضى الربو

هيغني لحبيبته.. توليت يكشف تفاصيل ألبومه "نار الهوى"

تووليت
تووليت
تووليت

فيديو

يزن السعيد

يزن السعيد يطرح أحدث أعماله الغنائية .. فى بالى

داليا مصطفى

بطل تفكر في المشاكل.. داليا مصطفى تنصح متابعيها للعيش بسعادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد