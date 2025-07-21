توم باراك: اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لم ينجح

أكد المبعوث الأمريكي توم باراك، أن الاتفاق بين حزب الله وإسرائيل لوقف إطلاق النار لم ينجح، مشيرا إلى أن واشنطن تساعد لبنان على التوصل إلى حلول مع الدول المجاورة.

وقال توم باراك، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي: نعمل على إيجاد حلول بشأن نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن سلاح حزب الله مسألة لبنانية داخلية.

وتابع المبعوث الأمريكي، أن ما حدث في سوريا أمر مروع ومن الضروري دمج الأقليات في سوريا بالسلطة، مؤكدا أنه على الحكومة السورية تحمل ما يحدث في البلاد ويجب تحقيق المساءلة.

وأشار توم باراك، إلى أنه لن نرسل مزيدا من الجنود على الأرض في ظل ظروف عدائية بأي مكان.