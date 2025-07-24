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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خضع لـ 25 عملية .. سبب وفاة هوجان أسطورة المصارعة

سبب وفاة هوجان أسطورة المصارعة
سبب وفاة هوجان أسطورة المصارعة

كشفت وسائل إعلامية عن سبب وفاة هوجان والذى تبين إصابته بسكتة قلبية حيث تم نقل هوجان إلي المستشفى بعد شعوره بحالة من الإرهاق وتابعت وسائل الاعلام أن فور نقل هوجان للمستشفى لتلقي العلاج توفي داخلها .  

سبب وفاة هوجان أسطورة المصارعة 

 

وخلال السنوات الأخيرة أجري هوجان قبل وفاته العديد من العمليات الجراحية داخل المستشفيات منها عمليات في الظهر واستبدال الركبة وفى الكتف. 

وبلغ عدد العمليات التي أجراها هوجان خلال 10 سنوات الأخيرة قبل وفاته ما يقرب من 25 عملية جراحية .

وتابعت تقارير إعلامية أجنبية أن هوجان في الشهر الماضي تم نقله للمستشفى بسبب مشاكل صحية في الرقبة والظهر .

وأعلنت وسائل إعلام أجنبية منذ قليل وفاة اسطورة المصارعة هوجان عن عمر يناهز 71 عاما بعد نقله للمستشفى لتلقي العلاج أثر اصابته بسكتة قلبية. 

هوجان وفاة هوجان المصارع هوجان

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