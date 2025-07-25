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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو الكوسة بـ 18 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة
معتز الخصوصي

الخضروات والفاكهة من السلع الأساسية التي لا غنى عنها بالنسبة للمواطن المصري في حياته اليومية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25 يوليو في سوق العبور.

أولا الخضروات:

الطماطم

سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 7 جنيهات.

البطاطس

سعر كيلو البطاطس من 5 إلى 9 جنيهات.

البصل الأحمر

سعر كيلو البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات.

الكوسة

سعر كيلو الكوسة من 8 جنيهات إلى 18 جنيها.

ثانيا: الفاكهة


عنب بناتي أصفر

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 17 جنيها إلى 21 جنيها.

عنب بناتي أحمر

سعر كيلو العنب البناتي الأحمر من 17 جنيها إلى 21 جنيها.

عنب أسود

سعر كيلو العنب الأسود من 20 جنيها إلى 25 جنيها.

تفاح مصري

سعر كيلو التفاح المصري من 20 جنيها إلى 36 جنيها.

الخضروات الفاكهة السلع الأساسية سوق العبور الطماطم

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