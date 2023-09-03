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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة الإسكندرية: فخورة بتفوق طلبة المعهد الفني الصحي

حفل تخرج المعهد الفني
حفل تخرج المعهد الفني الصحي

شهدت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، حفل تخرج الدفعة 60 من المعهد الفني الصحي بمحافظة الإسكندرية والذي يخدم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.

أقيم الحفل بحضور الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مي العسال مدير الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي.

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وأوضح الدكتور محمد خفاجة مدير المعاهد الفنية الصحية أنه تم تخريج 4000 طالب دفعة 2023 من أقسام التمريض، صناعة الأسنان، الأشعة و التصوير الطبي ، صيانة الأجهزة الطبية، الرعاية الحرجة والطوارئ والمختبرات الطبية والمعامل والتسجيل الفني والإحصاء والمراقبين الصحيين. 

وأكدت الدكتورة أميرة طهيو، اهتمام الدولة والوزارة بالتعليم الفني الصحي من أجل النهوض بالمنظومة الصحية على مستوى الجمهورية وأنها فخورة بتفوق طلبة المعهد بالإسكندرية حيث حصلت شعبة الأسنان على المراكز العشر الأوائل على مستوى الجمهورية وشعبة صيانة الأجهزة الطبية على السبع مراكز الأولى على مستوى الجمهورية وشعبة الطوارئ على ثلاث مراكز على مستوى الجمهورية وشعبة التسجيل الطبي على المركز العاشر على مستوى الجمهورية.

شهد الحفل تكريم 1240 من الخرجين والطلاب الأوائل وأوائل الجمهورية. 

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