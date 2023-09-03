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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث انقلاب سيارة في الوادى الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

 وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وإيداع جثث المتوفين في مشرحة المستشفى .

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ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الداخلة العوينات مما أسفر عن وفاة كلا من محمد رمضان  38 سنة وابن عمه محمد ربيع  20 سنة مقيمين بمحافظة الشرقية، وإصابة كلا من حسن السيد محمود 31 سنة مقيم بالمنصورة وأحمد صديق إبراهيم 31 سنة مقيم بالشرقية وتم نقلهم الى مستشفى الداخلة العام والتى إحالتها إلى أسيوط الجامعي لخطورة حالتهما وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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