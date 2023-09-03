ختام البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز في الوادي الجديد

أعلن سيد عبدالعزيز عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ختام فعاليات البرنامج التدريبى على القراءة والكتابة بطريقة الخط البارز «برايل»، مشيرا إلى أن البرنامج استهدف تدريب نحو 50 معلم ومعلمة من مدارس التعليم العام الحاصلين على الدبلومة المهنية للتربية الخاصة، واستمرت على مدار 5 أيام.

وأشار عبدالعزيز، أنه تم تكريم المشاركين بالبرنامج ومنحهم شهادات إجتياز التدريب بحضور وصفى حسن عبدالموجود مدير إدارة الخارجة التعليمية وإدارتى التدريب والتربية الخاصة بالمديرية، مؤكدا إلى أن البرنامج إستهدف التعرف على أدوات كتابة الخط البارز برايل، والتعرف على أشكال الحروف البارزة وما يقابلها من الحروف العربية والإنجليزية، والتعرف على الحركات والعلامات وطريقة كتابتها وتشكيل الكلمة.