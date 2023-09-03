الانتهاء من 22 مشروعًا في 16 مدرسة بالإسكندرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الانتهاء من 22 مشروعًا ما بين (إنشاء جديد، توسعات، رفع كفاءة وصيانة) في 16 مدرسة بقرى حياة كريمة (ببرج العرب القديمة، وقرية بهيج ، وقرية أبوصير، وقرية الغربانيات).



وأشار المحافظ إلى أن الـ14 مدرسة التي تمت فيها أعمال التوسعات ورفع الكفاءة هي (مدرسة برج العرب الابتدائية - ومدرسة الزراعة الثانوية المشتركة - مدرسة نصر محمد رواق - مدرسة نجع العقارى - مدرسة الميثاق - مدرسة عوض مبارك - مدرسة العزايم - مدرسة المأمون - مدرسة عبد ربه خالد - مدرسة الصحفاق – مدرسة الغربانيات تعليم أساسي – مدرسة الجورية - مدرسة السلام - مدرسة أبو بكر الصديق).

وأضاف أنه تم إنشاء جديد لمدرستين (نجع مصباح- مراقيا الجنوبية) بقريتي الغربانيات وأبو صير نظرا لحاجة الأهالي لوجود مدارس.

وأكد الشريف؛ أن تلك المبادرة الوطنية التي أطلقتها الدولة تهدفُ إلى تحسين الظروف المعيشية لأهالي تلك القرى وتوفير حياة كريمة لهم، حيث تشمل جوانبَ مختلفة (صحية واجتماعية ومعيشية وتعليمية)، لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.