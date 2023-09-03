"نهار الظباء" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "نهار الظباء" للكاتبة الإماراتية الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، يناقشها النقاد سمية عبد الوهاب، الدكتور صديق محمد جوهر، الدكتور محمد الحداد، الدكتور هيثم الحاج علي، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الثلاثاء 5 سبتمبر، فى تمام الساعة السادسة.

يذكر أن فاطمة حمد المزروعي كاتبة إماراتية. حاصلة على درجه الدكتوراه من جامعة اليرموك بالأردن- تخصص اللغة العربية وآدابها 2005. حاصلة على دبلوم تربية خاصة: صعوبات التعلم، ودبلوم صحة نفسية وتدريب الحياة من جامعة عجمان، وعضو المجلس الوطني الاتحادي (سابقا) أستاذة جامعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة (سابقا).

كتبت في عدد من الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، محكمة للكتب وخاصة الإبداع الأدبي وكتب الأطفال في عدد من الجوائز والمؤسسات العربية والدولية، وعضو مجلس إدارة مركز زايد للثقافة الإسلامية 2014 إلى 2023، وعضو المجلس الاستشاري للغة العربية2012- 2014، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا(2007-2011)، وعضو الاتحاد البرلماني العربي (2007-2011)، حصلت على جائزة أفضل كتاب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2010 وجائزة غانم غباش للقصة القصيرة 1996.