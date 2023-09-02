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رئيس التحرير
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ثقافة

إطلاق اسم سميحة أيوب على دفعة جديدة لورشة إعداد الممثل أبطال فوتوغرافيا

صدى البلد

أطلق اسم سيدة المسرح العربى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب على الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل، والمقرر تقديم عرض تخرجها "فوتوغرافيا" فى الثامنة مساء الخميس 7 سبتمبر، على مسرح طيبة بمدينة نصر.

من جانبها عبرت الفنانة القديرة سميحة أيوب عن سعادتها بإطلاق اسمها على الدفعة التي تشهد تخرج 45 ممثلا وممثلة جددا من خلال عرض مسرحي جديد يكتب شهادة ميلادهم على خشبة المسرح المصري، وثمنت سميحة أيوب اختيار الأجيال الجديدة من شباب المسرح المصري لها ولدورها في حركة المسرح المصري عبر سنوات طويلة، مؤكدة دعمها المستمر لشباب المسرح، وحرصها على متابعة عروضهم وأعمالهم الجديدة.

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بينما قال المخرج والكاستنج دايركتور أحمد تمام، المدير الفني للمشروع، إن دفعة الفنانة القديرة سميحة أيوب ستسعي لأن تكون جديرة بثقة سيدة المسرح العربي، وتعمل حاليا في بروفات مكثفة تصل فيها الليل بالنهار لتقديم عرض متميز ومبهر، مؤكدا أن مشروع الورشة سيستمر في دعم ورعاية الطاقات الشابة الجديدة وتدريبها بالشكل الجيد الذي يعد إضافة واستكمالا لدور الدولة في دعم الشباب ومنحهم الفرصة المناسبة.

 العرض المسرحي "فوتوغرافيا"، والمقرر عرضه للجمهور لمدة يومين بمشاركة 45 وجها جديدا من خريجي الدفعة الثانية لورشة إعداد الممثل الشامل دفعة سيدة المسرح العربي "سميحة  أيوب"، والتي يتم تنظيمها للعام الثاني علي التوالي بعد نجاح الدفعة الأولي في تقديم مسرحية "في حتة تانية" بحضور جماهيري ونقدي لافت، فضلا عن اهتمام عدد من النجوم بالمشروع ودعمه بالحضور، بعد تحقيقه لردود أفعال قوية أثنت علي العمل.

وأضاف "تمام"، أن العرض الذي يرفع الستار عنه الخميس 7 سبتمبر علي مسرح طيبة بمدينة نصر، يعرض ليومين متتاليين (الخميس والجمعة 7 و8 سبتمبر 2023)، وسيتم افتتاحه وسط حضور ضخم لعدد من الفنانين  علي رأسهم الفنانة القديرة سميحة أيوب المقرر تكريمها خلال اليوم الأول، ونجوم الإخراج التليفزيوني وصناع ومنتجي الدراما في مصر للاحتفاء بالتجربة الهادفة إلي تقديم جيل جديد من الفنانبن الجدد.

  

"فوتوغرافيا " تأليف سامح عثمان، أشعار وموسيقى وألحان محمد مصطفى، ديكور مصطفي حامد، إكسسورات وأزياء سماح نبيل، إضاءة إبراهيم الفرن، دعاية وسوشيال ميديا كريم أبو الغيط وأحمد مدني، إشراف عام أحمد مسعود، إنتاج عبد الرحمن تمام وأحمد تمام، إخراج سامح بسيوني.

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