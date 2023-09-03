خبير اقتصادي: 22 قرار حكومي لدعم القطاعات الإنتاجية منها الإعفاءات الضريبية.. فيديو

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية أصدرت العام الماضي 22 قرارًا لدعم القطاعات الإنتاجية، منها الإعفاءات الضريبية، وتحفيز سرعة إنجاز المشروعات الصناعية، والتوسع في الرخصة الذهبية، ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية قابلة اليوم للتحقيق.

القيادة السياسية ترصد كل صغيرة وكبيرة تطرح بين الناس

وأضاف محمد البهواشي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز": الحوافز الحكومية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية لم تكن الأولى في دعم القطاعات الإنتاجية بصفة عامة، لافتًا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت حزمة من الحوافز لدعم القطاعات الإنتاجية.

وأشار الخبير الاقتصادي،إلى أن القيادة السياسية ترصد كل صغيرة وكبيرة تطرح بين الناس، وتقيمها لتنفيذ الصالح منها، لافتاً إلى أن حافز "رد 50% من قيمة الأرض" للمصنع أو المنتج سيكون حافز كبير جدًا لتشجيع المصنعين.