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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأوكرانية تعلن توجيه ضربة قوية لـ الجيش الروسي

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الأحد، تدمير زورق روسي ومصرع 6 من ركابه وإصابة 2 آخرين في منطقة خيرسون.

وأمس، أعلنت القوات الأوكرانية، عن أنها شنت هجمات جديدة على القوات الروسية في منطقة دونباس، شرق البلاد، وسيطرت على مزيد من الأراضي.

وقالت نائبة وزير الدفاع، غانا ماليار، إن القوات الأوكرانية هاجمت الخطوط الروسية قرب بلدات أوريكوفو - فاسيليفكا وباخموت وبوبدانيفكا وياجيدني وكليشيفكا وكورديوميفكا، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.

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وأقرت أوكرانيا أنها شنت هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة مع القوات الروسية، الذي يبلغ طوله 1000 كيلومتر، ضمن هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 بالمائة من أراضيها من سيطرة روسيا

خيرسون الدفاع الأوكرانية روسيا أوكرانيا

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