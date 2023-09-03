دعا المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إجبار سلطات كييف على الدخول في مفاوضات سلام مع روسيا.

وكتب عبر منصة “إكس”، "الآن هو وقت المفاوضات إن واشنطن، وليس موسكو، هي التي تحتاج إلى مخرج من الكوارث العديدة. اصنعوا السلام أيها الحمقى!".

وأضاف أن “الحرب في أوكرانيا، التي تغذيها واشنطن، تسببت في ضعف اقتصاد الولايات المتحدة، وارتفاع معدلات الجريمة وتفاقم أزمة الهجرة بسبب الحدود المفتوحة”.

أكد ماكجريجور، “هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من البيت الأبيض”.

وفي وقت سابق، قال ماكجريجور، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيحاول الهروب بعد هزيمة الجيش الأوكراني على خط المواجهة.

قال ماكجريجور: "سيختفي زيلينسكي ذات يوم، ويسافر إلى فيلنيوس أو ميامي أو قبرص، ويأخذ معه الملايين التي سرقها".

أوضح أن “واشنطن ارتكبت خطأ كبيرا بإقناع الجيش الأوكراني بشن الهجوم. منذ البداية، لم يكن لديه أي فرصة لاختراق خطوط الدفاع الروسي والتغلب على حقول الألغام المعدة”.