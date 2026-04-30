التجاري الدولي يطرح أعلى عائد للشهادات.. التفاصيل الكاملة

طرح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) حزمة جديدة من شهادات الادخار بإصدار محدود، تتضمن عوائد ثابتة ومتغيرة، في خطوة تعكس توجه البنوك نحو تقديم أوعية ادخارية بعوائد تنافسية تلائم احتياجات العملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وتشمل المنتجات الجديدة شهادة بعائد ثابت يبلغ 17.50% سنويًا، مع صرف العائد بشكل شهري، بما يتيح للعملاء الحصول على دخل منتظم طوال مدة الشهادة دون التأثر بتقلبات أسعار الفائدة. وحدد البنك الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الشهادة عند 50 ألف جنيه.

كما طرح البنك شهادة متغيرة بعائد يومي يبلغ 19.25% سنويًا، يرتبط بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي المصري بزيادة قدرها 0.25%، مع حد أدنى للاكتتاب يبدأ من 1,000 جنيه. وتتيح هذه الشهادة للعميل الاستفادة من أي زيادات مستقبلية في أسعار الفائدة، مع الحصول على عائد يُصرف يوميًا.

وفي السياق ذاته، قدم CIB شهادة متغيرة بعائد شهري يصل إلى 19.50% سنويًا، بزيادة 0.50% فوق سعر الكوريدور، مع حد أدنى يبدأ من 1,000 جنيه، ما يجعلها من بين أعلى العوائد المتغيرة المطروحة حاليًا، وفقًا لما أعلنه البنك. وتجمع هذه الشهادة بين ميزة الارتباط بتحركات الفائدة والحصول على دخل شهري منتظم.

وأشار البنك إلى أن الشهادات المتغيرة تتيح مرونة في الاسترداد وفق جدول رسوم تناقصي يبدأ بنسبة 2.5% خلال السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر، ثم 2% في السنة الثانية، و1% في السنة الثالثة، بما يمنح العملاء قدرًا من السيولة حال الحاجة إلى كسر الشهادة قبل موعد الاستحقاق.

وأوضح البنك كذلك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها دون رسوم إصدار لفترة محدودة، في إطار حزمة مزايا إضافية مرتبطة بالمنتجات الجديدة.

وأكد CIB أن هذه الشهادات متاحة لفترة محدودة وبإصدار محدد، داعيًا العملاء الراغبين في الاستفادة من العوائد المطروحة إلى التواصل مع الفروع أو القنوات الرقمية للبنك للاطلاع على التفاصيل والشروط الكاملة.