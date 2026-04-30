عطّل المرور.. القبض على سائق توك توك وشخص تشاجرا بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بمحاولة التعدى على أحد الأشخاص بالضرب باستخدام عصا خشبية بكفر الشيخ.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين "الظاهرين بمقطع الفيديو" طرف أول : (أحد الأشخاص) ، طرف ثان : (سائق مركبة توك توك "بدون لوحات معدنية") لقيام الأخير بالتوقف بالمركبة قيادته وإعاقة الحركة المرورية بالطريق، حيث تطورت لقيامهما بالتعدى على بعضهما بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهما (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.