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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف حقيقة تنازل أوكرانيا عن أراضيها لـ روسيا مقابل الانضمام لحلف الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قالت هيئة الإذاعة النرويجية “NRK”، إن خطة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، مقابل التنازل عن الأراضي لـ روسيا ليس لها أي أساس للتنفيذ.

وأوضحت هيئة الإذاعة النرويجية، أنه "يبدو هذا الخيار بعيد المنال في المستقبل المنظور... وفي الوقت نفسه، من الممكن أن ينتهي الصراع باتفاق وقف إطلاق النار، والذي بموجبه ستبقى الأراضي المحتلة تحت سيطرة روسيا. سيكون من الصعب استعادتهم”.

وأضافت أن “خطة تسليم الأراضي مقابل العضوية في الحلف مستحيلة عمليا، لأنها تتطلب اتفاقا ليس فقط بين روسيا وأوكرانيا، بل أيضا بين 30 عضوا في الناتو”.

وفي وقت سابق، قال ممثل جمهورية التشيك في حلف شمال الأطلسي، جاكوب لاندوفسكي، إن أوكرانيا يجب أن تحدد ضمن أي حدود ستنضم إلى الناتو، مشيرا إلى أن المعيار المهم هو أن تكون مستقرة.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال لاندوفسكي: "يجب أن تنتهي حالة عدم الاستقرار والعداء... لكن في النهاية الطرف الوحيد المسؤول عن الإجابة على سؤال أين يجب أن تكون الحدود هو أوكرانيا".

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وأوضح أن “كييف ستكون قادرة على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي عندما تنتهي الأعمال العدائية وتستقر حدود أوكرانيا”.

ولفت إلى أن “اتفاقية السلام الكاملة مع روسيا ليست مدرجة في الشروط اللازمة لعضوية الناتو”.

حلف شمال الأطلسي الناتو أوكرانيا روسيا

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