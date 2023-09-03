عبر أوكرانيا.. غازبروم تعتزم شحن 41.5 مليون متر من الغاز إلى أوروبا

كشفت شركة الغاز الروسية "غازبروم"، أنها ستشحن 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، انخفضت صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي، وخاصة إلى أوروبا، إلى النصف تقريبًا في العام الماضي بعد أن رد الغرب بعقوبات اقتصادية على غزو موسكو لأوكرانيا، وتفجيرات على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم تحت بحر البلطيق.

ويبلغ إجمالي إمدادات جازبروم من الغاز إلى أوروبا نحو 8.14 مليار متر مكعب منذ بداية العام، وفقًا لإحصائيات ظهرت في مايو الماضي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية فيكتور زوبكوف، أن الشركة تمتلك احتياطيات غاز لمدة 100 عام.