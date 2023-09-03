لتجنب صراع شامل في أوروبا.. الكشف عن الأمل الوحيد لـ زيلينسكي لإنقاذ أوكرانيا

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى محاولة سريعة لتحقيق الاستقرار في الجبهة ووقف القتال العنيف، بعد فشل الهجوم المضاد.

وأوضحت الصحيفة، أن “الوضع العام في منطقتي خيرسون وزابوريجيا يُظهر أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة… في الوقت نفسه، فقد الأوكرانيون الكثير من المركبات المدرعة وتكبدوا خسائر فادحة. وتم تدمير العديد من أفضل الوحدات الأوكرانية".

وأشارت إلى أن الأمل الوحيد هو محاولة تحقيق الاستقرار في الجبهة، وكسب الوقت لتعبئة قوات جديدة، وتدريبها وإعادة تسليح قواتها.

وأضافت: “تواصل واشنطن المخاطرة الكبيرة، بدءًا من القرارات المتعلقة بتوريد الذخائر العنقودية والآن القذائف المضادة للدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب”.

وأوضحت الصحيفة أن " استخدام موارد الاستخبارات الأمريكية لمهاجمة روسيا يشكل أيضًا خطرًا قد يؤدي إلى صراع أكبر في أوروبا… وإذا استمر تصعيد واشنطن، فمن الصعب التنبؤ بما سيحدث في الأسابيع المقبلة".