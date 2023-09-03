عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتجنب صراع شامل في أوروبا.. الكشف عن الأمل الوحيد لـ زيلينسكي لإنقاذ أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قالت صحيفة “آسيا تايمز”، إن القوات المسلحة الأوكرانية تحتاج إلى محاولة سريعة لتحقيق الاستقرار في الجبهة ووقف القتال العنيف، بعد فشل الهجوم المضاد.

وأوضحت الصحيفة، أن “الوضع العام في منطقتي خيرسون وزابوريجيا يُظهر أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها المعلنة… في الوقت نفسه، فقد الأوكرانيون الكثير من المركبات المدرعة وتكبدوا خسائر فادحة. وتم تدمير العديد من أفضل الوحدات الأوكرانية".

وأشارت إلى أن الأمل الوحيد هو محاولة تحقيق الاستقرار في الجبهة، وكسب الوقت لتعبئة قوات جديدة، وتدريبها وإعادة تسليح قواتها.

وأضافت: “تواصل واشنطن المخاطرة الكبيرة، بدءًا من القرارات المتعلقة بتوريد الذخائر العنقودية والآن القذائف المضادة للدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب”.

عبر أوكرانيا.. غازبروم تعتزم شحن 41.5 مليون متر من الغاز إلى أوروبا

عبرت الثغرة.. أوكرانيا تكسر خط الدفاع الأول لـ روسيا بالقرب من زابوريجيا

وأوضحت الصحيفة أن " استخدام موارد الاستخبارات الأمريكية لمهاجمة روسيا يشكل أيضًا خطرًا قد يؤدي إلى صراع أكبر في أوروبا… وإذا استمر تصعيد واشنطن، فمن الصعب التنبؤ بما سيحدث في الأسابيع المقبلة".

الهجوم المضاد القوات المسلحة الأوكرانية أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

4 أيام قبل الحسم| هل يصبح محمد صلاح الأغلى؟.. حكاية العرض التاريخي الجديد من اتحاد جدة

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

لا أضرار.. روسيا تسقط مسيرة أوكرانية في بيلجورود

شاهد| حريق في مستودع للوقود في بطرسبورج الروسية

لأول مرة في التاريخ.. إيران تبث مباريات الدوري السعودي

مدفيديف يحذر اليابان من الانجرار لمواجهة عسكرية خطيرة

السعودية .. نبأ سار بشأن رفع الرواتب لفئة من الموظفين

بنفس ملابسه وحركات يده.. شبيه القذافي⁩ يتجول في شوارع ليبيا

العراق.. مصرع متظاهر ثانِ متأثرا بإصابته في أحداث كركوك

وفاة بيل ريتشاردسون سفير أمريكا الأسبق لدى الأمم المتحدة

ترشيحاتنا

بارقة أمل أمام كوارث الحرارة قبل «COP28» في دبي.. قمة المناخ الإفريقية بنيروبي تنطلق غدا بحثا عن المليارات لدول القارة السمراء

تهديدات بعقد زواج عرفي وموبايل أيفون وراء التخلص من فرح.. تفاصيل مثيرة

بسبب عودة ترامب.. تحذيرات خطيرة من انهيار حلف الناتو عام 2025

أفضل الحيل الذكية لحماية موبايلك من السرقة

أخبار التوك الشو| اتحاد المنتجين يزف بشرى بشأن أسعار الدواجن.. وأخر تحركات الذهب| فيديو

غلق الطريق الزراعي السريع بالقليوبية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

اذهب للطبيب الآن.. أعراض تؤدي إلى الغيبوبة

بكوب دقيق .. طريقة عمل البوريك

بعد غياب .. زوج الخبرة يتحدث عن زواج الرجل بأكثر من مرأة

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ