عبرت الثغرة.. أوكرانيا تكسر خط الدفاع الأول لـ روسيا بالقرب من زابوريجيا

أعلن الجنرال الذي يقود الهجوم الأوكراني المضاد في الجنوب، أن القوات الأوكرانية اخترقت بشكل حاسم الخط الدفاعي الأول لروسيا بالقرب من منطقة زابوريجيا، وذلك بعد أسابيع من إزالة الألغام الشديدة، متوقعًا تحقيق مكاسب أسرع مع ضغطها على الخط الثاني الأضعف.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قدر العميد أولكسندر تارنافسكي أن روسيا خصصت 60% من وقتها ومواردها لبناء الخط الدفاعي الأول و20% فقط لكل من الخطين الثاني والثالث لأن موسكو لم تتوقع مرور القوات الأوكرانية.

وأضاف في حديثه لصحيفة “جارديان” في أول مقابلة له منذ الاختراق: "نحن الآن بين خطي الدفاع الأول والثاني"، لافتًا إلى أن القوات الأوكرانية تتقدم الآن على جانبي الثغرة وتعزز قبضتها على الأراضي التي سيطرت عليها في القتال الأخير.

وتابع قوله: "في مركز الهجوم، نستكمل الآن تدمير وحدات روسيا التي توفر الغطاء لتراجع القوات الروسية خلف خطها الدفاعي الثاني".

وحاصر حقل ألغام واسع القوات الأوكرانية لأسابيع بينما قام خبراء المتفجرات من المشاة بتطهير طريق الهجوم ببطء سيرا على الأقدام.

وأضاف أن القوات الروسية التي تقف خلف الحاجز "وقفت وانتظرت الجيش الأوكراني" وسيطرت على المركبات بالقذائف والطائرات بدون طيار.

ولكن الآن بعد عبور الحاجز، اضطر الروس إلى إجراء مناورات، وعاد الأوكرانيون إلى دباباتهم ومركباتهم المدرعة الأخرى.

وأضاف أنه في إشارة إلى أن موسكو تشعر بالضغط، أعادت نشر قواتها في المنطقة من الخطوط الأمامية داخل أوكرانيا- خيرسون إلى الغرب وليمان إلى الشمال الشرقي - وكذلك من داخل روسيا.

ولفت إلى أن “روسيا تسحب الاحتياطيات، ليس فقط من أوكرانيا، ولكن أيضًا من موسكو. لكن عاجلاً أم آجلاً، سوف ينفد أفضل الجنود من الروس”، مؤكدًا أن هذا سيعطي حافزًا للهجوم بشكل أكبر وأسرع.. فكل شيء أمامنا".

وقد بنى تارنافسكي، وهو متخصص في الدبابات من خلال التدريب، سجلاً مثيرًا للإعجاب في قتال القوات الروسية منذ عبورها الحدود في عام 2022. وفي سبتمبر الماضي، تم تعيينه قائدًا للقوات التي تقاتل لتحرير خيرسون؛ وبعد شهرين تم تحرير المدينة.

وتجاهل تارنافسكي أي انتقادات، قائلاً إنه يفضل الحكم على المهمة عند الانتهاء منها، وشكر المملكة المتحدة وحلفاء آخرين على دعمهم في التدريب والأسلحة، بما في ذلك تقديم دبابات تشالنجر الموجودة بالفعل في الميدان.