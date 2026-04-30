في عيد العمال.. برلماني يقترح مبادرة «عامل ماهر.. اقتصاد أقوى» لتأهيل العمالة لمواكبة سوق العمل

هنّأ النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عمال مصر بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل تقديرًا مستحقًا لجهودهم المتواصلة ودورهم الفاعل في دفع مسيرة الإنتاج وتحقيق التنمية.

وقال حافظ إن العامل المصري أثبت على مدار السنوات قدرته على تحمل المسؤولية والمشاركة بفاعلية في تنفيذ خطط الدولة التنموية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من مشروعات قومية كبرى ساهمت في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز بنية الاقتصاد الوطني.

وأشار حافظ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الاستثمار في العنصر البشري، من خلال التوسع في برامج التدريب الفني والتكنولوجي، بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل المتغير، ويعزز من قدرات العمالة المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

واقترح النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن إطلاق مبادرة وطنية متكاملة لتأهيل العمالة تحت عنوان «عامل ماهر.. اقتصاد أقوى»، تستهدف تدريب الشباب والعمال على المهارات الحديثة، وربط مخرجات التدريب باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في تدريب وتأهيل العاملين لديها.

كما شدد حافظ على أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع مظلة التأمينات وتقديم دعم مستدام يضمن لهم حياة كريمة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الوظيفي يمثل ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج وتحقيق النمو.

وأكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن أن دعم العمال سيظل أولوية وطنية، مشيرًا إلى أن تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني كفيل بتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، وتحويلها إلى قوة دافعة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.