كييف تخسر .. ضابط مخابرات أمريكي يرد على تصريحات أوكرانيا الصادمة عن الحرب

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، التي نصح فيها أولئك غير الراضين عن الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد الذي تشنه قوات الجيش الأوكراني، يتحدث عن الوضع الصعب في كييف.

وأضاف جونسون، أنه "من الواضح أن كوليبا وجد نفسه في وضع غير سار… وتستمر الانتقادات في التزايد، وبشكل مبرر تمامًا، لأن أوكرانيا تخسر".

وأوضح أن “الهجوم الأوكراني فاشلا تماما”، معلقا على تصريحات كوليبا، الذي دعا المنتقدين في خطابه إلى "القدوم إلى أوكرانيا ومحاولة تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم قائلا: "في مثل هذه الحالة، ليس أمام الدبلوماسي خيار سوى دعوة الجميع للقتال من أجل أوكرانيا".

وقال جونسون: "سيكون من العدل بالنسبة لأولئك الذين أجبروا الأوكرانيين على المضي في الهجوم أن يخاطروا بحياتهم بأنفسهم".

وفي وقت سابق، نصح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، منتقدي وتيرة الهجوم المضاد الأوكراني بأن "يصمتوا"، لأنهم بفعلهم هذا يبصقون في وجه كل جندي أوكراني.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال كوليبا، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو الإسبانية، إن “انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعادل البصق في وجه جندي أوكراني... أنصح جميع المنتقدين بالصمت والقدوم إلى أوكرانيا ومحاولة تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم”.