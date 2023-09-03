عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تخسر .. ضابط مخابرات أمريكي يرد على تصريحات أوكرانيا الصادمة عن الحرب

دميترو كوليبا
دميترو كوليبا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، التي نصح فيها أولئك غير الراضين عن الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد الذي تشنه قوات الجيش الأوكراني، يتحدث عن الوضع الصعب في كييف.

وأضاف جونسون، أنه "من الواضح أن كوليبا وجد نفسه في وضع غير سار… وتستمر الانتقادات في التزايد، وبشكل مبرر تمامًا، لأن أوكرانيا تخسر".

وأوضح أن “الهجوم الأوكراني فاشلا تماما”، معلقا على تصريحات كوليبا، الذي دعا المنتقدين في خطابه إلى "القدوم إلى أوكرانيا ومحاولة تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم قائلا: "في مثل هذه الحالة، ليس أمام الدبلوماسي خيار سوى دعوة الجميع للقتال من أجل أوكرانيا".

وقال جونسون: "سيكون من العدل بالنسبة لأولئك الذين أجبروا الأوكرانيين على المضي في الهجوم أن يخاطروا بحياتهم بأنفسهم".

وفي وقت سابق، نصح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، منتقدي وتيرة الهجوم المضاد الأوكراني بأن "يصمتوا"، لأنهم بفعلهم هذا يبصقون في وجه كل جندي أوكراني.

الكشف حقيقة تنازل أوكرانيا عن أراضيها لـ روسيا مقابل الانضمام لحلف الناتو

لتجنب صراع شامل في أوروبا.. الكشف عن الأمل الوحيد لـ زيلينسكي لإنقاذ أوكرانيا

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال كوليبا، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في توليدو الإسبانية، إن “انتقاد الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد يعادل البصق في وجه جندي أوكراني... أنصح جميع المنتقدين بالصمت والقدوم إلى أوكرانيا ومحاولة تحرير سنتيمتر مربع واحد بأنفسهم”.

كييف كوليبا أوكرانيا الجيش الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بعد قرار الحكومة وانضمام مصر لـ بريكس

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

موضوعات متعلقة

السعودية .. 4 تنبيهات مهمة من وزارة الحج لـ المعتمرين

زيلينسكي يكذب.. مستشار رئاسي أوكراني سابق يكشف تفاصيل صادمة عن الحرب

بسبب عودة ترامب.. تحذيرات خطيرة من انهيار حلف الناتو عام 2025

رئيس وزراء الهند: ندعم حل النزاعات من خلال الدبلوماسية

بداية العد التنازلي للنهاية.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن تدمير الدولار الأمريكي

حرب نووية ضد روسيا.. مرشح رئاسي أمريكي يفضح استفزازات واشنطن الكارثية

زيلينسكي في حالة ذعر بسبب كارثة تعصب بـ الجيش الأوكراني.. تفاصيل

تدمير مدرعة ومسيرتين.. الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم إرهابي على ريف حلب

ترشيحاتنا

رد جديد من كلوب على أنباء رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة

الحوار الوطني.. البلشي: الإعلام والصحافة الحرة على رأس الضمانات المطلوبة للتطور السياسي

الحوار الوطني.. برلماني: 5 مطالب تحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة

كييف تخسر .. ضابط مخابرات أمريكي يرد على تصريحات أوكرانيا الصادمة عن الحرب

بينهم غير نقابيين.. ضياء رشوان: الدولة أفرجت عن 50 صحفيا

الأرصاد: رياح على السواحل الشمالية وفي سقوط أمطار غدا والعظمى بالقاهرة 34

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع قصير بالريش.. لقاء الخميسي تثير الجدل بفستان ملفت في أحدث ظهر لها|شاهد

سبب غير متوقع لعدم الشعور بلدغة البعوض فور حدوثها

بعد تصدرها التريند .. من الأجمل هيفاء وهبي أم ابنتها ؟

شاهد..لماذا أطلقت كوريا الشمالية هجوم نووي مفبرك ضد أمريكا؟

فيديو

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

شكلهم يفرح.. طلاب زراعة الأزهر ينشدون أغنية خاصة في حفل تخرجهم «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ