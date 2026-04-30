«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق»

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لموقع «الغد المشرق» لجلسة استماع، بشأن الحوار الصحفي المنسوب إلى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والذي تبين عدم صحته، حيث لم يُدلِ الوزير بأي حوارات صحفية لهذا الموقع.

وفور تلقي إدارة الموقع استدعاء المجلس، قامت بحذف الحوار من الموقع الإلكتروني وجميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أنه من المقرر أن تتخذ لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ما يلزم من إجراءات قانونية، في ضوء ما ستسفر عنه جلسة الاستماع، خاصة وأن إجراء الحذف لا ينفي وقوع المخالفة، وذلك حفاظًا على مصداقية العمل الصحفي.