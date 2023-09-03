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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قرار وزاري ببدء الدراسة في كلية الطب والجراحة بجامعة المنوفية الأهلية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، صدور قرار من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس في كلية الطب والجراحة بجامعة المنوفية الأهلية، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.


ووجه رئيس الجامعة الشكر لوزير التعليم العالي، مؤكدا أن جامعة المنوفية الأهلية تشهد خلال العام الدراسى الجديد، افتتاح العديد من الكليات والبرامج المتميزة فى تخصصاتها التى تم اختيارها طبقا لأحدث البرامج الدراسية والتى تواكب سوق العمل واحتياجات المجتمع، وقد شهدت اقبالا كبيرا من الطلاب للالتحاق بها.

كما وجه التهنئة لجميع منسوبي الجامعة على هذه الخطوة الهامة فى تاريخ جامعة المنوفية الأهلية حديثة العهد، والتى شهدت طفرة قياسية فى الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة فى العديد من الكليات، مؤكدا أن الجميع يسعى ويعمل بقوة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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ومن جهتها، أوضحت الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمي لجامعة المنوفية الأهلية أن الدراسة بالجامعة سوف تبدأ العام الدراسى الجديد فى كليات: الطب والجراحة، الطب وجراحة الفم والأسنان، علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلاج الطبيعي، الصيدلة، الطب البيطرى، والهندسة، والتمريض، كلية العلوم الإنسانية الاجتماعية (برنامج الترجمة التخصصية واللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى البرامج التي بدأت العام الماضي، وهي: برنامج تخطيط المدن الذكية بكلية الهندسة، وانترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة بكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وجاري العمل على تجهيزات جميع البرامج المخطط لافتتاحها تباعا لتقديم الخدمة التعليمية المتميزة التى تستهدفها الجامعات الأهلية.

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