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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصرية للحساسية والمناعة: فيروس كورونا لا يستسلم ويعشق الطفرات.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن البعض أخطأ في ترجمة بيان منظمة الصحة العالمية خلال المرحلة السابقة حول إلغاء حالة الطوارئ بسبب كورونا نتيجة انخفاض الإصابات، معقبًا: "البعض أعتقد أن فيروس كورونا انتهى، وهذا الأمر خطأ".

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وأضاف "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن فيروس كورونا لم يستسلم، ولديه إصرار على الاستمرار بيننا، ونشهد طفرات يومية في الفيروس، وكل متحور جديد يكون أكثر قدرة على الانتشار، وأكثر قدرة على العدوى من المتحور الذي قبله".

 

وأشار إلى أن هناك عشرات المتحورات الخاصة بفيروس كورونا، معقبًا: “كورونا فيروس يعشق الطفرات، حيث يقوم بتغيير نفسه خلال عملية التكاثر، وكل 100 تكاثر لفيروس كورونا نشهد 3% طفرات”.


 


المصرية للحساسية والمناعة: وفاة 20 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا

 

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن أوميكرون هو المتحور السائد في العالم أجمع خلال الفترة الحالية، وهناك 600 متحور من فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، معقباً: "كل متحور أكثر تقدمًا وذكاءً من المتحور الذي قبله، وهذا يؤدي إلى خوف العلماء من هذه المتحورات".

 

وأضاف "بدران"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك إمكانية للتقليل من طفرات الفيروس من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم التقبيل في المناسبات الاجتماعية، وعدم السلام في العزاء.

 

ولفت إلى وفاة 20 مليون شخص بفيروس كورونا، معقبًا: "20 مليون واحد مزعلناش عليهم، 20 مليون واحد ماتوا، وهذا الأمر بمثابة حرب عالمية".
 

كورونا الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الجمعية المصرية للحساسية الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران المناسبات الاجتماعية

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