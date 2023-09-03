30 طفرة.. الصحة الأمريكية تعلن انتشار متغير جديد لـ كورونا

أثارت السلطات الصحية في أمريكا، الجدل في تقرير لها اليوم عن انتشار متغير Pirola، لسلالة أوميكرون وذلك في جميع أنحاء البلاد.

وقد حذر الأطباء من أن البديل BA.2.86 و المسمىPirola، قد يكون مدعاة للقلق وذلك لأنه متغير تم تحديده حديثًا وشديد التحور لـمتحور أوميكرون، والذي أدى إلى زيادة في عدد الحالات في عدد من البلدان وبما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

30 طفرة جديدة



قالت وزارة الصحة الأمريكية، إن المتغير يحتوي على حوالي أكثر من 30 طفرة وذلك في البروتين الشوكي الموجود على السطح الخارجي لفيروس كورونا، والذي يساعده على دخول الخلايا البشرية وبدء إصابتها.

وقال اختصاصي الأمراض المعدية الدكتور سكوت روبرتس : أن هذا العدد الكبير من الطفرات يعد ملحوظ، وذلك عندما انتقلنا من متغيرأوميكرون XBB.1.5 إلى Eris EG