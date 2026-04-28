حمزة الجمل عن تعادل إنبي أمام الزمالك: لم نلعب لننتقم لأحد أو نحدد من يفوز بـالدوري

أعرب حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، عن رضاه التام بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال المواجهة القوية أمام الزمالك، ضمن منافسات مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أن الفريق ظهر بشكل مميز من الناحية البدنية والفنية، ونجح في مجاراة منافس قوي يمر بفترة استقرار جيدة ونتائج إيجابية في الفترة الأخيرة.



انتهت المباراة بين الزمالك وإنبي بالتعادل السلبي، في لقاء شهد تنافسًا كبيرًا بين الفريقين على مدار الشوطين. ورغم غياب الأهداف، إلا أن اللقاء لم يخلُ من الإثارة، حيث أتيحت عدة فرص محققة لفريق إنبي، لكنه لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف، وهو ما أشار إليه الجمل مؤكدًا أن فريقه كان قريبًا من تحقيق الفوز.



أوضح الجمل أن لاعبي إنبي التزموا بالخطة الفنية بشكل جيد، سواء في حالات الضغط العالي أو المتوسط أو حتى التراجع الدفاعي. وأشاد بقدرة الفريق على التنظيم داخل الملعب، مؤكدًا أن اللاعبين نفذوا التعليمات بدقة ونجحوا في الحد من خطورة الزمالك، الذي لم يتعرض للخسارة سوى مرة واحدة في آخر عشر مباريات.



وأشار المدير الفني لإنبي إلى أن فريقه دخل المباراة بهدف تحقيق الفوز، وليس للتأثير على صراع المنافسة على لقب الدوري. وشدد على أن إنبي يلعب دائمًا بروح رياضية عالية وبأمانة، ساعيًا لتحقيق أفضل النتائج الممكنة دون النظر إلى حسابات الفرق الأخرى.



واختتم حمزة الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه قدم مباراة قوية وكان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث، لكنه في النهاية يتقبل نتيجة التعادل. كما وجه رسالة دعم لجميع الفرق المتنافسة، متمنيًا التوفيق للفريق الذي سينجح في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.