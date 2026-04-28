تسرب مياه صرف صحي في مطروح بسبب سوء الأحوال الجوية.. والشركة تتحرك للسيطرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن حدوث تسرب محدود في أحد أحواض المياه المعالجة بمحطة الصرف الصحي بمدينة مرسى مطروح، وذلك نتيجة سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي شهدتها منطقة علوش.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن المياه المتسربة اتجهت إلى وادي عمران، وهي منطقة زراعات بعيدة عن الكتلة السكنية، مؤكدة أنه لا يوجد تأثير مباشر على المناطق المأهولة بالسكان.

وأكدت أنه تم على الفور رفع درجات الاستعداد، والتعامل مع كميات المياه المتسربة، إلى جانب تحويل مسارات مياه الصرف إلى أحواض بديلة لتقليل الضغط على الشبكات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الموقف.

كما أشارت إلى تجهيز المعدات اللازمة لرفع كفاءة السواتر الترابية للأحواض، لضمان عدم تكرار الواقعة، واستعادة التشغيل بشكل آمن في أقرب وقت ممكن