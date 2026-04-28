الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بركات بعد خسارة الأهلي: اللاعيبة مش عايزين ياخدوا الدوري وصعبان علي تريزيجيه

رباب الهواري

أطلق محمد بركات، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، تصريحات قوية انتقد خلالها أداء لاعبي الأهلي عقب الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز. 

جاءت هذه التصريحات خلال ظهوره في برنامج “الكورة مع فايق”، حيث عبّر عن استيائه من المستوى الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.

اتهامات واضحة للاعبين

أكد بركات أن المشكلة لا تكمن فقط في الجهاز الفني، بل أشار بوضوح إلى أن بعض اللاعبين داخل الأهلي لا يظهرون الرغبة الكافية لتحقيق لقب الدوري. وأضاف أن الأداء داخل الملعب يعكس حالة من اللامبالاة، وهو ما يفسر النتائج السلبية التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة في المواجهات الحاسمة.

إشادة خاصة بتريزيجيه

في المقابل، حرص بركات على الإشادة بالدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه اللاعب الوحيد الذي يظهر بروح قتالية عالية داخل أرضية الملعب.

وأوضح أن تريزيجيه يمتلك “غيرة كروية” واضحة تجعله يحاول تقديم أقصى ما لديه رغم تراجع أداء الفريق ككل.

خسارة قاسية أمام بيراميدز

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف دون رد أمام بيراميدز، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري. هذه الخسارة زادت من حدة الانتقادات الموجهة للفريق، خاصة في ظل طموحات جماهيره بالمنافسة على اللقب.

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يقدم هذا الموسم “لا شيء” على مستوى الأداء والنتائج، مشددًا على ضرورة مراجعة شاملة داخل الفريق، سواء على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني، إذا كان الهدف هو العودة سريعًا إلى المنافسة واستعادة الهيبة المعهودة للفريق.

