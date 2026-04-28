حالة من التخبط.. انتقادات نارية من باسم مرسي لإدارة الأهلي الفنية

شنّ باسم مرسي، نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا حادًا على المدير الفني لفريق النادي الأهلي، ييس توروب، بسبب ما وصفه بسوء إدارة الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأداء الحالي لا يليق بإمكانات القلعة الحمراء.

وجاءت تصريحات مرسي عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الأهلي أمام نادي بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي النتيجة التي أثارت حالة من الغضب بين الجماهير والمحللين.

وخلال ظهوره التلفزيوني، تساءل مرسي عن الأسلوب الفني الذي يعتمده توروب، مشيرًا إلى غياب الوضوح التكتيكي داخل الفريق.

وأكد أنه لو كان صاحب قرار، لفضّل رحيل المدرب فورًا حتى لو كلف ذلك دفع ملايين الدولارات، معتبرًا أن استمراره يمثل عبئًا على الفريق.

وأوضح مرسي أن خسارة الأهلي منحت نادي الزمالك دفعة قوية في سباق المنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض أصبح في موقع مميز لحصد البطولة، خاصة مع تراجع مستوى المنافس المباشر.

وأشار إلى وجود حالة من التخبط داخل الفريق، سواء على المستوى الفني أو داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن غياب شخصية قوية في القيادة الفنية ساهم في تفاقم الأزمة.

واستشهد بمدربين أصحاب شخصية حازمة مثل حسام البدري، مؤكدًا أن وجود نموذج مشابه كان سيمنع تدهور الأوضاع.

واختتم مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي ابتعد بشكل كبير عن المنافسة، وأن الصراع الحقيقي بات بين الزمالك وبيراميدز، مرجحًا كفة الزمالك للفوز باللقب هذا الموسم، نظرًا لاستقراره الفني وقدرته على تجاوز التحديات.