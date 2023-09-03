مشيرة خطاب: الرئيس السيسي كان وفيًا بالعهد للمرأة المصرية

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن حقوق المرأة شهدت نقلة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وهي حقوق غير مسبوقة ونصر كبير، والفضل في ذلك يرجع إلى الإرادة السياسية.



وأضافت “مشيرة خطاب” خلال حوارها ببرنامج “من مصر” المذاع على قاة "سي بي سي، الرئيس السيسي كان وفيًا بالعهد للمرأة، متابعة: المرأة مفتاح اي تغيير في المجتمعات.



واسترسلت: هناك اهتمام كبير بالحقوق الاقتصادية والثقافية، ولا بد من العمل بالتوازي مع الحقوق المدنية والسياسية أيضا، فهي حقوق لا تكلف الدولة الكثير.



وأكملت: الحقوق عبارة عن التزامات قانونية، وهي مرتبطة بشكل وثيق بالإنسان، وتنفيذها يكون فوري وبدون أي شروط، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية تكلف الدولة الكثير من الأموال، والدولة ملتزمة بتحقيق الحقوق الاقتصادية تدريجيًا.



ولفتت إلى أن دستور 2014 خصص ميزانيات كبيرة للتعليم والصحة لأول مرة، وهي حقوق مكلفة كونها حقوق اقتصادية، مقارنة بالحقوق المدنية والسياسية.