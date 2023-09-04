مشيرة خطاب: دستور 2014 حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يوفر فريق كبير لتلقي الشكاوي من المواطنين، ويتواصل مع كافة الجهات ، كما ان هناك خطة لإنشاء "تطبيق إلكتروني" جاري العمل عليها، للتعامل مع شكاوي المواطنين.



وشدد“مشيرة خطاب” خلال حوارها ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، على أهمية التقرير السنوي رقم 16 للمجلس، مؤكدة على أن حقوق الإنسان في مصر تلقى اهتماما كبيرا وواضحا.



وأشادت بدستور 2014، قائلة: الدستور حقق نقلة كبيرة في ملف حقوق الإنسان، حيث يتم تناول حقوق الإنسان بمنهجية محترمة، وهذا يوضح الفارق بين الجمهورية الجديدة والقديمة.

فيما يخص جلسات الحوار الوطني المتعلقة بحقوق الإنسان، أكدت على أن الجلسات تضمنت بدائل للحبس الاحتياطي، وتعديلات لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات، والهدف من تلك الجلسات هو تحقيق العدالة الإصلاحية والاستيعابية، مشددة على أن حرية تداول المعلومات ستساعد في جذب الاستثمار.