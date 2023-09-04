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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

برلماني: هناك ضرورة لاتباع إجراءات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.. فيديو

إيهاب الطماوي
إيهاب الطماوي

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، إن هناك ضرورة لاتباع إجراءات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.

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وأضاف النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الاتجاه واضح لإجراء تعديلات تشريعية على قانون الأحزاب السياسية القائم".

 

وأشار النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني،: "مواضع التعديل أصبحت واضحة جدا، وسيكون هناك تعديلات تتعلق بالسماح للأحزاب بتلقي تبرعات من الأشخاص الاعتباريين بشرط ألا تكون من شركات أجنبية أو أشخاص أجنبية أو متعددة الجنسيات".

 

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي بالحوار الوطني،: "من ضمن الأمور التي أصبحت واضحة في التعديل هو الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بتشكيلها القضائي".

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